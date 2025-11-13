ДомойАвтоновости сегодняПопулярные японские кей-кары научились превращать в уютные микро-квартирки на колесах

Популярные японские кей-кары научились превращать в уютные микро-квартирки на колесах

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
1762823870 1024x683 1

Японская фирма Blaze со штаб-квартирой в Нагоя на протяжении многих лет занимается разработкой, производством и продажей комплектов доработок для популярных местных автомобилей из сегмента кей-каров. 

Недавно эта компания представила на суд общественности новый кит под названием «Next Camper», который способен превратить многие японские микромобили в уютные квартиры на колесах для жизни в дороге.

1762823860 1024x683 1

Кемпер-комплект «Next Camper» был показан на модели Suzuki Every, но совместим с многими автомобилями этого класса, в том числе с Daihatsu Atrai, Daihatsu Hijet Van, Toyota Pixis, Subaru Sambar и другими.

Покупатели смогут выбрать сразу три варианта доработок салона своей машины: Active, Limited и Premium. 

1762823852 1024x683 1
Кемпер-кит Next Camper от Blaze

В салоне каждой из модификаций авторы кемпер-кита обещают реализовать жилое пространство за счет специальных плоских и мягких ковриков, инвертора мощностью 2000 Вт и дополнительных аксессуаров, в том числе полкам, выдвижной раковине и шкафам. 

1762823880 1
Цены на кемпер-кит Next Camper

Стоимость самого простого кемпер-кита составит 492 тысячи иен (255 тысяч рублей). Версия среднего уровня (Limited) обойдется японцам в 712 тысяч 800 иен (370 тысяч рублей), а премиальный вариант оснащения будет стоить 822 тысячи 800 иен (430 тысяч рублей).

Прием заказов на кемпер-кит «Next Camper» от Blaze в Японии уже стартовал. 

Фото:Blaze

