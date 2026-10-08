Mazda может вернуть MX-6 спустя 30 лет

Mazda зарегистрировала сразу несколько новых товарных знаков, среди которых особое внимание привлекает название MX-6e. Заявки на него поданы в Японии, США и Европе, что может указывать на подготовку будущей модели. Название напоминает о купе MX-6, исчезнувшем из японской гаммы в 1996 году, и впервые возвращает знакомый индекс в контексте электрификации.

В августе 2026 года Mazda подала в Японии заявки на регистрацию товарных знаков MAZDA MX-6e и MAZDA MX-7e. Название MX-6e затем появилось и в зарубежных заявках: 26 августа документ был подан в Европе, а 2 сентября – в США. Американская заявка относится к классу 12, охватывающему автомобили и их компоненты, а ее рассмотрение продолжается.

Впрочем, сама регистрация названия пока не подтверждает появление серийной машины. Производители могут заранее резервировать обозначения для будущих проектов.

Буква «e» в названии может указывать на электрифицированную силовую установку, однако ее конкретный тип не раскрыт. Речь может идти о полностью электрическом автомобиле, подключаемом гибриде PHEV или другом варианте электрификации. Не подтвержден и кузов будущей модели.

Если Mazda действительно решит продолжить идею оригинального MX-6, новое имя может получить более крупное двухдверное купе, расположенное выше нынешнего MX-5, известного в Японии как родстер. Одним из ориентиров для подобных предположений остается концепт MAZDA ICONIC SP, впервые представленный на Japan Mobility Show 2023.

ICONIC SP получил низкий и широкий кузов длиной 4180 мм, шириной 1850 мм и высотой 1150 мм. Концепт рассчитан на двухроторную систему с роторным двигателем-генератором: привод автомобиля осуществляется электромоторами и батареей, а максимальная мощность системы заявлена на уровне 370 л.с.

Накануне независимые дизайнеры из Японии создали для MX-6e компьютерный образ в кузове двухдверного спортивного купе. В основе экстерьера машины лежит стилистика, развивающая идеи ICONIC SP: низкая и длинная передняя часть сочетается с кузовом в стиле фастбэк, где крыша плавно переходит в заднюю часть. Передняя панель получила ультратонкие светодиодные фары и крупный воздухозаборник, формирующие широкую и низкую посадку.

Вместе с тем появление MX-6e не обязательно означало бы гарантированную замену нынешнего MX-5 (Roadster). Ранее сообщалось, что Mazda намерена совершенствовать его и в 2026 году заявила о сохранении ценности чисто бензинового спортивного автомобиля в обозримом будущем. Компания также связывает дальнейшее развитие модели с улучшением ходовых качеств и соблюдением актуальных требований по уровню внешнего шума.

В результате у двух автомобилей могли бы оказаться разные роли. Родстер сохранил бы концепцию легкого и компактного спортивного автомобиля с бензиновым двигателем, тогда как MX-6e могла бы занять нишу более крупного спортивного купе с электрифицированными технологиями.

Название MX-7e также пока остается без конкретного автомобиля. Заявка на него была подана в Японии в августе 2026 года, однако Mazda не раскрыла ни назначение обозначения, ни планы по его коммерческому использованию.