Почему Mazda CX-5 третьего поколения не станет бестселлером в России

С уходом из России крупных мировых автопроизводителей весь первичный авторынок страны сосредоточился на отечественных и китайских моделях. Но в августе японский кроссовер Mazda CX-5 неожиданно ворвался в десятку самых продаваемых автомобилей в стране (с 2554 продажами).

Причем все эти автомобили были привезены по параллельному импорту. Казалось бы, такой же успех ждет новое, третье по счету поколение CX-5, которое уже продается на некоторых мировых рынках. Но не тут-то было.

Сейчас новые Mazda CX-5 (третьей генерации) представлены в Европе (от 36 тысяч евро или 3,4 млн рублей). И даже с льготным с точки зрения утильсбора 2,5-литровым 141-сильным бензиновым атмосферным двигателем, работающим в составе мягкогибридной системы. Однако привоз машин в Россию из «Старого Света» сейчас сопряжен с немалым количеством проблем и ограничений, которые способны сделать итоговую цену на такой кроссовер неподъемной.

Другое дело – Китай, откуда в Россию сейчас поступает львиная доля CX-5 второго поколения. Там такие машины собирают на мощностях совместного завода с Changan, для них доступен 2-литровый 155-сильный мотор, попадающий под льготные ставки утильсбора, а сами они стоят гораздо дешевле, чем в других странах.

Как раз эти машины и стали бестселлерами российского авторынка. И связано это с ценой. В базовых версиях покупатели могут привезти такие машины за 2,6-миллиона рублей, что делает их очень конкурентноспособными на фоне большинства предложений новых машин в стране (причем, как ни странно, даже китайских).

А теперь к самому главному. Недавно в Китае состоялась премьера Mazda CX-5 третьего поколения. И на этом рынке анонсировано две версии кроссовера, причем обе не попадут в России под льготные ставки утильсбора. В обоих случаях выбор мотора будет ограничен рабочим объемом 2,5-литра. В базовых версиях без турбонаддува его мощность составит 191 лошадиную силу, а в «топовой» с турбиной достигнет 250 л.с. и 434 Нм. В паре с обоими будет работать 6-скоростная автоматическая коробка передач.

Таким образом, рассчитывать на то, что Mazda CX-5 третьего поколения, которые будут завозить к нам из Китая, окажутся дешевыми, как это можно наблюдать на примере их предыдущей генерации, не стоит. Причем прибавку в утильсборе к итоговой цене не сможет компенсировать даже потенциально невысокая стоимость машины на «поднебесном» рынке относительно глобального.

Ранее в этом году мы рассказывали, что некоторые параллельные импортеры начали собирать заказы на новые Mazda CX-5 в России, но «живых» машин, привезенных из-за границы, в стране пока нет. Вероятно, эти объявления созданы лишь для привлечения внимания к другим предложениям продавца.