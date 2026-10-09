Кроссовер Mazda CX-50 нового поколения: первые изображения

Независимый рендер нового поколения Mazda CX-50

В линейке моделей компании Mazda есть кроссовер, который считался потенциальным сменщиком бестселлера CX-5, но так и остался в роли дублирующего эту модель автомобиля. Речь идет о модели CX-50, которая сейчас продается на отдельных рынках в качестве утилитарного аналога классического CX-5. Машина метит во второе по счету поколение. Какие изменения во внешности оно может принести этому кроссоверу накануне показали независимые цифровые дизайнеры.

Первая генерация Mazda CX-50 справила премьеру осенью 2021 года. На первых порах машина собиралась в США для местного и латиноамериканского рынков, но затем ее начали выпускать в Китае, откуда кроссовер успешно добирается до российского авторынка по схеме серого импорта с применением льгот на утильсбор (это позволяет мощность его 2-литрового мотора, выдающего 155 лошадиных сил).

Как будет складываться ситуация с его новым поколением, пока сказать сложно, но уже есть первые наброски того, как машина будет выглядеть в сравнении с предшественницей.

Независимый рендер нового поколения Mazda CX-50

Авторами визуализации выступили цифровые художники студии AutoYa. На своем YouTube-канале они опубликовали серию рендеров, которые прогнозируют список изменений в экстерьере CX-50 со сменой генерации.

На опубликованных рендерах автомобиль получил измененные фары, обновленную решетку радиатора со светодиодной подсветкой и другой передний бампер. По бокам видны новые легкосплавные диски, а сзади – переработанная графика фонарей.

Независимый рендер нового поколения Mazda CX-50

Изменения могут затронуть и интерьер. Авторы визуализации предполагают появление нового рулевого колеса и крупного отдельно стоящего центрального дисплея мультимедийной системы.

Независимый рендер нового поколения Mazda CX-50

Помимо внешности, авторы рендеров допускают расширение моторной гаммы за счет подключаемого гибрида PHEV, который Mazda, в отсутствие своего силового агрегата (мотор Skyactiv-Z пока находится в разработке), могла бы вновь позаимствовать у Toyota.

Когда может состояться официальная премьера нового поколения кроссовера CX-50, пока неизвестно, но, вероятно, ее дебюта ждать осталось недолго.

Для нашего рынка машина имеет важное значение. Сохранение у этой модели 2-литрового двигателя мощностью до 160 лошадиных сил способно сделать из нее нового бестселлера в России на фоне дебюта третьего поколения CX-5, в котором нынешний хит отечественного параллельного импорта лишился мотора, позволяющего рассчитывать на льготную ставку утильсбора.