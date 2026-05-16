В Россию вернули кроссовер Peugeot 4008 для соперничества с Chery, Omoda и Haval

Peugeot 4008

Новые автомобили Peugeot не поставляются в Россию с 2022 года и с того же времени не сходят с конвейера в Калужской области. Но полного отсутствия машин этой компании в стране не наблюдается благодаря легализации параллельного импорта.

Несколько автосалонов в РФ ввозят новые «Пежо» из-за границы. А недавно список таких машин был расширен кроссовером, который ранее уже предлагался у нас и даже собирался на местном заводе.

Речь идет о вседорожнике Peugeot 4008. Такие «паркетники» привезли в Россию из Китая, где также налажено их производство. Это рестайлинговые «четыре тысячи восьмые», укомплектованные 1,6-литровым бензиновым двигателем THP мощностью 170 лошадиных сил (250 Нм). Ассистирует ему АКПП.

К сожалению, привод таких машин может быть только передним. Полный для «китайских» 4008 не предусмотрен в принципе из-за низкого спроса на эту опцию в «Поднебесной».

Впрочем, за счет отсутствия системы 4WD, а значит меньшего веса, машина едет динамичнее даже со своим компактным турбомотором (от 0 до 100 км/ч примерно за 10-секунд), расходуя при этом в среднем всего около 7-литров бензина на 100 км.

Длина кроссовера составляет 4510 мм, ширина – 1850 мм, а высота – 1628 мм при колесной базе в 2730 мм. Таким образом, 4008-й на российском рынке будет напрямую конкурировать с такими китайскими бестселлерами, как Chery Tiggo 7 Pro Max, Omoda C5 и Haval Jolion.

Новый Peugeot 4008 сейчас выставлен на продажу в Новороссийске (Краснодарский край). Это машина, окрашенная в цвет белый перламутр (Blanc Nacre), оснащенная 18-дюймовыми литыми колесными дисками DETROIT.

В ее оснащение входят рейлинги на крыше и панорамный люк, а также салон, отделанный искусственной кожей, электропривод сидений водителя и переднего пассажира, 2-зонный климат-контроль, мультимедийная система с 10-дюймовым сенсорным экраном, цифровая приборная панель диагональю 12,3-дюйма и система контроля «слепых» зон.

Дилер, привезший этот кроссовер в Россию из КНР, оценил его в 4 миллиона 200 тысяч рублей.

