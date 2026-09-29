Новый хэтчбек Honda Super-ONE оказался мировой сенсацией: спрос в Японии превысил ожидания в 10 раз

Honda Super-ONE 2027

Новый батарейный хэтчбек Honda Super-ONE неожиданным образом оказался одним из самых востребованных электрических мини-автомобилей на японском рынке. Спрос на модель превысил первоначальные ожидания производителя примерно в десять раз, из-за чего срок ожидания автомобилей резко вырос. В Великобритании и Австралии еще до официального начала продаж также накопилось около 7000 заказов, что подтвердило высокий интерес к машине в том числе за пределами Японии.

Напомним, Honda Super-ONE относится к новому поколению компактных электрических моделей японской марки. Проект развивает направление небольших автомобилей, рассчитанных на городскую эксплуатацию, но делает акцент на спортивном характере и водительских ощущениях.

В мае 2026 года Honda объявила об официальном запуске Super-ONE в Японии. Модель получила легкий кузов с расширенными колесными арками, которые визуально делают автомобиль шире и спортивнее. В салоне установлены высокотехнологичная приборная панель и спортивные кресла.

Заказы начали быстро расти еще до полноценного выхода модели на зарубежные рынки. По словам генерального директора Honda Australia Ника Паркингтона, японский спрос оказался примерно в десять раз выше первоначальных ожиданий компании. Высокая востребованность увеличила сроки ожидания и повлияла на квоты автомобилей для Великобритании и Австралии.

В этих двух странах до официального начала продаж накопилось около 7000 заявок. Согласно статистике, этот показатель превзошел результаты, которые ранее демонстрировали Civic Type R и Prelude.

Super-ONE получил передний привод и один электромотор мощностью 64 лошадиные силы. При активации режима BOOST отдача увеличивается до 94 лошадиных сил. С учетом массы 1090 кг такая силовая установка рассчитана на компактный кузов и небольшую массу автомобиля.

Одной из особенностей модели стала имитация переключения передач. Электронная система также управляет звуком и передает водителю дополнительные ощущения через органы зрения, слуха, ускорение и вибрации. Honda использовала эти решения, чтобы сохранить эмоциональную составляющую управления электромобилем.

Примечательно, но популярность Super-ONE пришлась на период, когда спрос на электромобили падает. На этом фоне результаты «батарейной» новинки Honda с точки зрения спроса выглядят действительно неожиданно.

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