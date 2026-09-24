Honda торопится с запуском нового CR-V из-за скачка спроса на гибриды

Предполагаемый прототип нового поколения Honda CR-V 2027

Honda может ускорить запуск следующего поколения CR-V на фоне роста спроса на гибридные автомобили. По сообщениям японских СМИ, мировая премьера нового кроссовера может состояться уже в феврале 2027 года, а производство стартует раньше первоначального графика. На первых этапах сборку для Северной Америки организуют на предприятиях Honda в Канаде и США.

Honda CR-V первой генерации появилась в 1995 году и за 31 год прошла шесть поколений. Модель стала одной из ключевых в линейке Honda и постепенно перешла от преимущественно бензиновых силовых установок к более широкому использованию гибридных технологий. Нынешнее, шестое поколение, дебютировало в 2022 году.

Ускорение проекта следующей генерации CR-V происходит после пересмотра электромобильной стратегии Honda. В начале года компания отказалась от ряда специализированных электромобилей 0-й серии, что освободило производственные и инженерные ресурсы. Решение о более раннем запуске модели также совпало с резким ростом интереса покупателей к гибридам.

Ожидается, что следующее поколение этого кроссовера может полностью перейти на гибридные силовые установки, по крайней мере на рынке США. Бензиновые версии при этом могут исчезнуть из американской гаммы. Новинка получит новую платформу и гибридную систему следующего поколения, которые должны повысить эффективность автомобиля.

Предполагаемый прототип нового поколения Honda CR-V 2027

Honda рассчитывает увеличить эффективность новой гибридной системы на 10% и сократить производственные затраты на 30%, но, традиционно, это вряд ли окажет большое влияние на итоговую цену машины для покупателей.

Новая архитектура и гибридная система в дальнейшем могут использоваться на других моделях Honda. Среди них рассматриваются кроссовер люксового подразделения Acura, созданный на базе CR-V, а также Accord.

Тестовые прототипы нового CR-V уже замечали в начале года. Судя по их внешности, модель может получить одно из самых масштабных изменений дизайна за всю историю семейства. Более того, на базе этих фотографий уже публиковались первые рендерные изображения, предполагающие крупные перемены с точки зрения внешнего облика.

Технические характеристики и подробности о новой гибридной системе Honda пока не раскрыла. В Японии новые Honda CR-V, по слухам, появятся не раньше 2028 года.