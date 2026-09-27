У Mitsubishi Outlander будет экстремальная версия Rider: новое поколение также в повестке

Независимый рендер нового Mitsubishi Outlander Rider 2027

Mitsubishi может расширить концепцию экстремальной модификации Raider, которая уже появилась у пикапа L200/Triton, на другие модели марки. Следующим участником этой линейки может стать Outlander, для которого готовят специальную подвеску и доработанную систему полного привода. Премьера последнего может состояться на Токийском автосалоне, который пройдет в январе 2027 года.

Напомним, основой для концепции Raider, представленной относительно недавно, стал рамный пикап L200/Triton. Машину спроектировали на базе топовой версии GSR. Автомобиль получил уникальную решетку радиатора, расширенные колесные арки и усиленные защитные элементы грузового отсека.

Mitsubishi L200/Triton Raider

Передняя часть была дополнена металлической защитной пластиной, по бокам оказались установлены металлические противоударные балки, а завершили изменения во внешности специальные легкосплавные диски во внедорожном стиле.

Для Outlander Raider сейчас заявлена, как ни странно, еще более серьезная техническая подготовка. Ожидается установка модернизированной системы полного привода Super Select 4WD-II и специальной подвески, рассчитанной на движение вне асфальта. В оформлении версии могут использоваться элементы от будущего Pajero, что должно подчеркнуть ее внедорожную направленность.

Такие машины могут также получить ярко красные цвета кузова, особые внедорожные покрышки, а также специальные наклейки на боковинах кузова, намекающие на дополнительные возможности кроссовера на бездорожье.

Напомним, сейчас Mitsubishi также работает над следующим поколением самого Outlander. Его дебют ожидается в 2028 году, а одной из ключевых особенностей станет более совершенная система полного привода. Новый кроссовер получит недавно разработанную платформу.

Внешность будущей модели будет связана с концептом Elevance. Передняя часть должна стать более футуристичной, тогда как оформление кормы сохранит характерные для нынешнего Outlander черты в стиле «истребителя».

Ранее мы рассказывали о том, что Mitsubishi собирается вернуть в строй модель Pajero iO, чтобы составить конкуренцию одному из главных лиц этого сегмента – внедорожнику Suzuki Jimny Nomade.