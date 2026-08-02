Новый небольшой внедорожник Toyota Land Cruiser FJ расширяет географию сбыта

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Toyota продолжает расширять географию продаж нового компактного рамного внедорожника Land Cruiser FJ. После запуска модели в Японии и Таиланде автомобиль добрался до Ближнего Востока, где уже появились первые экземпляры. Судя по опубликованным фотографиям, поставки в страны Персидского залива начались, а официальный старт продаж ожидается в ближайшее время.

Land Cruiser FJ стал самым компактным представителем легендарного семейства Land Cruiser. Модель создавалась как более доступная альтернатива Land Cruiser Prado и Land Cruiser 300, сохранив при этом классическую рамную конструкцию. Автомобиль ориентирован на покупателей, которым необходим полноценный внедорожник с хорошими возможностями на бездорожье, но в более компактном формате.

В линейке Toyota новый Land Cruiser FJ занимает нишу между кроссоверами марки и более крупными рамными внедорожниками. Его основными конкурентами считаются Suzuki Jimny, а также будущие компактные внедорожники других производителей, однако Toyota делает ставку на полноценную рамную конструкцию и проверенную техническую начинку.

Как сообщается, ближневосточная версия внедорожника построена на платформе IMV-0, которая также используется при создании новых пикапов и внедорожников Toyota, включая следующее поколение Hilux.

Фото: соцсети

Под капотом установлен атмосферный бензиновый двигатель 2TR-FE объемом 2,7 литра. Четырехцилиндровый мотор развивает 164 л.с. и 245 Нм крутящего момента и работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

По пока неофициальной информации, продажи Land Cruiser FJ в странах Персидского залива стартуют практически одновременно с выходом на этом рынке нового поколения Toyota Hilux.

Стоимость внедорожника на ближневосточном рынке пока официально не объявлена. На сегодняшний день модель уже продается в Таиланде, где цены начинаются от 1 миллиона 269 тысяч бат, что эквивалентно примерно 3 миллионам рублей по текущему курсу. В Японии стартовая стоимость составляет от 4 миллионов 500 тысяч иен, или около 2,4 миллиона рублей по текущему курсу.

Напомним, приобрести новый Toyota Land Cruiser FJ уже можно и в России по схеме параллельного импорта. Как ранее выяснила редакция Daily-Motor, количество предложений таких автомобилей заметно увеличилось, а минимальная стоимость внедорожников под заказ сейчас начинается примерно от 6,9 миллиона рублей.