Популярный минивэн Nissan превратили в мини-автодом с 7-местным салоном

Кемпер Rakuneru Stay Suite на базе Nissan Serena

Минивэны – один из самых популярных видов машин для переоборудования в кемперы. В основу одного из последних таких проектов, представленных в Японии, лег популярный минивэн Nissan Serena.

7-местный автомобиль получил переоборудованный салон, который позволяет использовать машину для повседневных поездок, а на выходных превращать ее в компактный кемпер. Главная особенность проекта – трансформация задней части салона в гостиную или спальное место без отказа от привычных возможностей.

Мини-автодом назвали Rakuneru Stay Suite. Для переоборудования штатные кресла второго ряда демонтировали, после чего свободное пространство получило деревянный пол. Это позволило сформировать более открытую зону отдыха внутри минивэна, сохранив его назначение как автомобиля для повседневного использования.

Основой трансформации стала разработанная Metio система кронштейнов из алюминиевого сплава, изготовленных с применением 3D-технологий. Вместе со складным столиком она позволяет организовать в задней части салона небольшую гостиную.

При необходимости пространство превращается в спальное место. На конструкцию укладывается специальная подушка, после чего получается кровать длиной 191 см и шириной 127 см. Этого достаточно для ночевки двух взрослых.

Кемпер получил полноценную электрическую систему. В качестве дополнительного оборудования для Rakuneru Stay Suite доступны кондиционер на крыше и солнечные панели, благодаря которым автомобиль можно использовать для более продолжительного отдыха на природе.

Создатели проекта сохранили и характеристики Serena, важные для повседневной эксплуатации. Минивэн оснащен системой помощи водителю ProPilot, которая дополняет возможности автомобиля в поездках. Разработчикам Rakuneru Stay Suite удалось объединить в одном кузове функции семейного минивэна и компактного кемпера, не превращая машину в специализированный автодом.

Полноценная презентаци новинки состоялась сегодня, 26 сентября, в Йокогаме, в рамках выставки Yokohama Camping Car Show 2026. Базовая стоимость Rakuneru Stay Suite на японском рынке составит 3 миллиона 919 тысяч 200 иен (примерно 2,1 млн рублей при пересчете на российскую валюту).

Кстати, недавно мы рассказывали о том, что специальное подразделение Nissan (P Field Craft) превратило минивэн Serena в уникальный кемпер P-SV. Главной особенностью машины стала регулируемая вручную выдвижная крыша, превращающая минивэн в двухэтажный автодом. Автомобиль уже вышел на рынок Японии и стоит от 3,8 до 5,2 млн иен (в пересчете на российскую валюту от 2 до 2,8 млн рублей соответственно).