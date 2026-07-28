Nissan превратил обновленную Serena в 2-этажный автодом: представлен новый кемпер P-SV

Фото: Kuruma-News

На выставке Tokyo Camper Show представили необычную версию обновленного Nissan Serena. Минивэн превратили в кемпер P-SV с выдвижной крышей, которая создает полноценное спальное пространство на втором уровне.

Nissan Serena выпускается с 1991 года и является одним из самых популярных семейных минивэнов марки. Модель известна просторным салоном и нередко становится основой для различных кемперов и автомобилей для путешествий, создаваемых специализированными ателье.

Недавно компания Nissan P Field Craft привезла на выставку Tokyo Camper Show новую модификацию минивэна Serena, получившую название P-SV. Автомобиль построен на базе обновленной Serena, дебютировавшей в феврале 2026 года, и предназначен для семейных путешествий.

Название P-SV расшифровывается как Pop Roof Sleeping Version. Главной особенностью автомобиля стала регулируемая вручную выдвижная крыша, которая превращает минивэн в двухэтажный кемпер. Именно расположенное под ней верхнее спальное место разработчики называют «небесной комнатой», тогда как нижняя кровать предлагается в качестве дополнительной опции.

По замыслу создателей, такая компоновка позволяет комфортно путешествовать семье из четырех человек.

Фото: Kuruma-News

Подъемная крыша открывается и закрывается с помощью гидравлических амортизаторов. После ее подъема образуется дополнительное пространство длиной 2250 мм, шириной 1100 мм и высотой 1150 мм.

Высота самого автомобиля в стандартном состоянии составляет от 1980 до 2005 мм, а после поднятия крыши увеличивается до 3020 мм. Благодаря этому пассажиры второго уровня получают не только дополнительное спальное место, но и более широкий обзор.

Конструкция крыши предусматривает несколько вариантов использования. С помощью молнии можно быстро переключаться между полностью закрытым солнцезащитным режимом и сетчатым вариантом, который обеспечивает циркуляцию воздуха.

В стандартное оснащение Serena P-SV также входит дождевой чехол, позволяющий использовать подъемную крышу во время небольшого дождя. За доплату предлагаются обогрев передней части автомобиля, дополнительная аккумуляторная батарея, вольтметр и двухконтактная розетка.

Как отмечает производитель, переоборудовать в версию P-SV можно любой обновленный Nissan Serena независимо от типа силовой установки и системы привода.

Стоимость такого переоборудования увеличивает цену автомобиля примерно на 1 миллион иен (около 475 тысяч рублей) по сравнению с базовой моделью. В результате цена Nissan Serena P-SV варьируется от 3,8 до 5,2 миллиона иен (примерно 1,8 – 2,5 миллиона российских рублей по нынешнему курсу валют) .

По словам разработчиков, сочетание просторного салона Serena, системы помощи водителю ProPilot и нового жилого модуля делает минивэн еще более подходящим для длительных путешествий и семейного отдыха.

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Ранее мы рассказывали о не менее интересном проекте автодома, в основу которого лег другой популярный японский минивэн – Mitsubishi Delica. Кемпер получил название D:5 D:POP и оснащен гидравлической крышей и двухъярусной кроватью.