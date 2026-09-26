Новый Hyundai Tucson впервые показался в ночи

Новый Hyundai Tucson 2027, заснятый на дорогах Южной Кореи ночью

Новое, пятое по счету поколение Hyundai Tucson, представленное недавно, впервые показали в условиях ночного движения, благодаря чему можно полноценно рассмотреть его необычную светотехнику и изменившиеся пропорции кузова. Кроссовер получил более угловатую внешность, увеличился в размерах и обзавелся обновленным интерьером с цифровыми технологиями Pleos Connect. Но обо всем по порядку.

Hyundai Tucson впервые появился в 2004 году и за несколько поколений превратился в одну из ключевых моделей марки в сегменте компактных кроссоверов. Четвертое поколение дебютировало в 2020 году и получило фирменную светотехнику, интегрированную в решетку радиатора.

Новая, пятая по счету генерация этой модели увидела свет в августе этого года, сильно изменившись внешне. Ночные фотографии, опубликованные корейским порталом «Shorts Car», позволили оценить, как новая дизайнерская концепция Hyundai выглядит на дороге в темное время суток. И, можно отметить, машина действительно смотрится более впечатляюще, чем с выключенной светотехникой на студийных фото.

В передней части используются вертикальные дневные ходовые огни с Н-образными окончаниями, соединенные тонкой горизонтальной световой полосой. Сзади установлены трехмерные призматические фонари с прозрачными элементами, формирующими выраженный световой рисунок.

Новый Hyundai Tucson 2027, заснятый на дорогах Южной Кореи ночью

Кузов стал крупнее предыдущего Tucson. Длина достигла 4700 мм, увеличившись на 60 мм, ширина выросла до 1905 мм, а колесная база – до 2785 мм. Для пассажиров второго ряда высота пространства над сиденьями составляет 1031 мм, что на 29 мм больше прежнего показателя. Угол открытия задней двери увеличили с 73 до 83 градусов.

Интерьер нового Hyundai Tucson 2027

Салон машины на ночных фотографиях не показали, но как он будет выглядеть, уже известно из официальных студийных изображений. Внутри кроссовер сохранит двухуровневую «парящую» архитектуру передней панели. Перед водителем расположится компактный цифровой щиток, а центральный дисплей предлагается с диагональю 12,9 или 17 дюймов.

Физические кнопки и поворотные регуляторы сохранятся для управления аудиосистемой, климатом и другими часто используемыми функциями.

Напомним, Tucson стал первым внедорожником Hyundai с мультимедийной системой Pleos Connect. Она включает голосового помощника Gleo AI Assistant, способного обрабатывать многоэтапные запросы, управлять температурой в салоне и работать с маршрутами. Через Pleos App Market можно загружать приложения для музыкальных и потоковых сервисов, а также казуальных игр.

В оснащение также вошли плавающая центральная консоль с подставкой для рук и скрытым отсеком, слот для карты водителя, две беспроводные площадки для зарядки смартфонов и USB-C мощностью 100 Вт. Для второго ряда предусмотрены ручные солнцезащитные шторки, а передние кресла получили режим для отдыха. В числе оборудования также заявлена аудиосистема Bang & Olufsen.

В Южной Корее машину будут продавать с двумя вариантами силовых установок. Бензиновый Tucson будет оснащен 1,6-литровым турбомотором Smartstream T-GDI мощностью 193 л.с. и 265 Нм, которому предстоит трудиться в связке с 8-ступенчатым автоматом.

Гибридная версия будет сочетать в себе 1,6-литровый турбированный двигатель с новой гибридной системой Hyundai Motor Group. Суммарная мощность достигнет 245 л.с., а заявленный комбинированный расход будет равен примерно 5,7 л на 100 км.

Для покупателей будет предложена также особая внедорожная модификация Tucson XRT c Off-road-декором и улучшенной системой полного привода HTRAC.

Сколько будет стоить кроссовер, на данный момент неизвестно. Полный прайс-лист и комплектации раскроют в октябре, когда автомобили начнут поступать в южнокорейские дилерские центры.

Сразу после корейского дебюта Hyundai планирует вывести новое поколение Tucson на рынки Европы и Северной Америки, а затем машина в теории может появиться и в России (если к тому времени у нас еще будет актуален «серый» импорт).