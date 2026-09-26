Toyota Fortuner нового поколения: первые изображения на базе шпионских фото

Независимый рендер нового поколения Toyota Fortuner

Внедорожник Toyota Fortuner остается одним из самых популярных в линейке японского автопроизводителя в развивающихся странах Азии. Его выбирают те, кто не хочет доплачивать за Land Cruiser.

Впрочем, машина сильно устарела: ее нынешнее поколение появилось еще в 2015 году, а последний более-менее крупный рестайлинг датирован 2020-м. Сейчас все идет к тому, что ей предстоит наконец сменить генерацию. Какие изменения принесет модернизация во внешность, показали независимые дизайнеры.

Накануне мы сообщали, что прототип нового Toyota Fortuner удалось запечатлеть во время тестов в одной колонне с конкурентами Ford Everest и Isuzu MU-X. Взяв сделанные в ходе этих испытаний снимки прототипов, независимая дизайн-студия «Digimods Design» выложила первые рендеры, демонстрирующие потенциальные изменения в экстерьере этого популярного рамного внедорожника.

Судя по тому, что в итоге получилось, можно сделать вывод, что автомобиль ждет одна из самых крупных экстерьерных переделок в истории. Переднюю часть кузова могут переоформить с использованием некоторых визуальных решений нового Toyota Hilux, с которым эта модель делит платформу.

Виртуальной машине на цифровых концепт-артах достались другие узкие фары, новая решетка радиатора с сетчатым внутренним рисунком, а также более агрессивные бамперы спереди и сзади, плюс новый сквозной блок фонарей, занимающий всю ширину двери багажника. Боковины при этом выглядят плюс-минус теми же, что и раньше.

Независимый рендер нового поколения Toyota Fortuner

Следующее поколение Toyota Fortuner может получить более богатое оснащение, чем новый Hilux. В салоне ожидаются более крупная мультимедийная система, улучшенная аудиосистема, цифровая приборная панель и расширенный набор подключаемых функций. В числе возможных опций также называют люк в крыше и системы автономного управления ADAS.

По силовой части Fortuner, вероятно, сохранит знакомую техническую «начинку». Одним из основных вариантов останется 2,8-литровый дизельный двигатель, помимо которого для отдельных рынков могут предложить 2,7-литровый бензиновый агрегат.

Для соплатформенного Hilux девятого поколения была заявлена полностью электрическая модификация с двумя электромоторами, способная проезжать без подзарядки до 300 км. Кроме того, в ближайшие годы пикап может приобрести водородное исполнение. Будут ли они доступны для нового Toyota Fortuner, пока неизвестно.

Премьера следующей генерации этого рамного внедорожника, по слухам, может состояться в конце этого года.