Honda может изменить CR-V до неузнаваемости: изображения

Honda CR-V следующего, седьмого по счету поколения, готовится к официальной премьере. Как мы рассказывали накануне, запуск машины может быть ускорен в сравнении с предыдущими планами компании. А пока все пытаются предугадать, как автомобиль будет выглядеть. Помочь в этом могут шпионские фото прототипов таких кроссоверов, сделанные в Штатах.
Мы взяли эти снимки и с помощью искусственного интеллекта убрали с машин весь камуфляж. Судя по тому, что в итоге получилось, новый CR-V может подвергнуться кардинальной переделке внешности, приобретя совершенно новый экстерьер с более агрессивными и современными решениями.
Официальных технических подробностей о проекте пока нет, поэтому ориентироваться можно только на инсайдерские утечки. По слухам, основой следующего CR-V станет новая платформа Honda для среднеразмерных автомобилей. Ее масса в сочетании с гибридной силовой установкой будет примерно на 90 кг ниже показателя нынешнего автомобиля. Конструкторы также намерены пересмотреть жесткость кузова и положение центра тяжести.
Изменения платформы должны затронуть не только массу. Переработанная конструкция призвана улучшить топливную экономичность и ходовые характеристики кроссовера, а дальнейшая модернизация силовой установки может привести к заметному увеличению ее отдачи.
Для приводного двигателя прогнозируется мощность на уровне 195–200 л.с. Максимальный крутящий момент может достигнуть 350–370 Нм.
Габариты автомобиля также, вероятно, изменятся, хотя существенного увеличения кузова не ожидается. Японская версия нынешнего CR-V имеет длину 4700 мм, ширину 1865 мм и высоту 1680–1690 мм. Для следующей генерации прогнозируется длина около 4750 мм, ширина 1870 мм и высота около 1680 мм.
Колесная база может прибавить с нынешних 2700 мм до 2730–2750 мм. Дополнительные миллиметры должны быть направлены на увеличение пространства для пассажиров второго ряда и багажа, а не на значительное увеличение внешних размеров кроссовера.
Если прогноз по срокам запуска машины подтвердится, мировая премьера седьмого поколения CR-V может состояться во второй половине 2027 года. В Японии продажи таких кроссоверов стартуют в 2028-м, а впоследствии эта модель доедет, хотя и неофициально, до российского авторынка.
Актуальная генерация этой модели сейчас массово представлена на российском авторынке в виде параллельно импортированных машин из разных стран мира, цены на которые варьируются от 3,9 до 5,75 млн рублей.