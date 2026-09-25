Honda может изменить CR-V до неузнаваемости: изображения

Независимый рендер нового поколения Honda CR-V 2027

Honda CR-V следующего, седьмого по счету поколения, готовится к официальной премьере. Как мы рассказывали накануне, запуск машины может быть ускорен в сравнении с предыдущими планами компании. А пока все пытаются предугадать, как автомобиль будет выглядеть. Помочь в этом могут шпионские фото прототипов таких кроссоверов, сделанные в Штатах.

Мы взяли эти снимки и с помощью искусственного интеллекта убрали с машин весь камуфляж. Судя по тому, что в итоге получилось, новый CR-V может подвергнуться кардинальной переделке внешности, приобретя совершенно новый экстерьер с более агрессивными и современными решениями.

Официальных технических подробностей о проекте пока нет, поэтому ориентироваться можно только на инсайдерские утечки. По слухам, основой следующего CR-V станет новая платформа Honda для среднеразмерных автомобилей. Ее масса в сочетании с гибридной силовой установкой будет примерно на 90 кг ниже показателя нынешнего автомобиля. Конструкторы также намерены пересмотреть жесткость кузова и положение центра тяжести.

Изменения платформы должны затронуть не только массу. Переработанная конструкция призвана улучшить топливную экономичность и ходовые характеристики кроссовера, а дальнейшая модернизация силовой установки может привести к заметному увеличению ее отдачи.

Для приводного двигателя прогнозируется мощность на уровне 195–200 л.с. Максимальный крутящий момент может достигнуть 350–370 Нм.

Сверху – шпионское фото прототипа нового Honda CR-V, снизу – неофициальный рендер машины без камуфляжа

Габариты автомобиля также, вероятно, изменятся, хотя существенного увеличения кузова не ожидается. Японская версия нынешнего CR-V имеет длину 4700 мм, ширину 1865 мм и высоту 1680–1690 мм. Для следующей генерации прогнозируется длина около 4750 мм, ширина 1870 мм и высота около 1680 мм.

Колесная база может прибавить с нынешних 2700 мм до 2730–2750 мм. Дополнительные миллиметры должны быть направлены на увеличение пространства для пассажиров второго ряда и багажа, а не на значительное увеличение внешних размеров кроссовера.

Если прогноз по срокам запуска машины подтвердится, мировая премьера седьмого поколения CR-V может состояться во второй половине 2027 года. В Японии продажи таких кроссоверов стартуют в 2028-м, а впоследствии эта модель доедет, хотя и неофициально, до российского авторынка.

Актуальная генерация этой модели сейчас массово представлена на российском авторынке в виде параллельно импортированных машин из разных стран мира, цены на которые варьируются от 3,9 до 5,75 млн рублей.