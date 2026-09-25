Новая Toyota Corolla получит сразу четыре типа силовых установок

Toyota близка к запуску масштабной модернизации Corolla, которая ожидается в 2027 году. Следующее поколение этой модели-бестселлера японской марки должно сохранить архитектуру TNGA-C, но получить возможность использовать разные силовые установки – от бензиновой до полностью электрической. Линейка также может включать несколько вариантов кузова, включая седан, хэтчбек, кроссовер и спортивную версию GR.

Напомним, Toyota Corolla дебютировала в 1966 году и за время существования модели разошлась по миру тиражом более 57 миллионов экземпляров. Сейчас семейство насчитывает 12 поколений. Концепцию следующей Corolla Toyota представила на выставке Japan Mobility Show в прошлом году. И, вероятно, серийная машина вряд ли кардинальным образом отличится от шоу-кара.

По данным инсайдеров, в основу следующей Corolla должна лечь существенно модернизированная версия TNGA-C. Архитектуру адаптируют для использования сразу нескольких типов силовых установок, что позволит создавать на одной базе бензиновые, гибридные, подключаемые гибридные и электрические версии.

Гибридная Corolla следующего поколения может получить новый 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель в сочетании с электромотором. Ожидаемая суммарная мощность составит около 134 л.с., а эффективность силовой установки должна вырасти на 10–20% относительно нынешней модели. Для гибрида также рассматривается полный привод.

Подключаемая гибридная версия приобретет аккумулятор увеличенной емкости. Это должно увеличить запас хода на электротяге, однако конкретные характеристики батареи и дальность движения без запуска бензинового двигателя пока не раскрыты.

Отдельное место в будущей гамме займет Corolla EV. Электрический вариант может быть доступен с одним или двумя электромоторами, а максимальный запас хода ожидается на уровне около 400 км.

Состав кузовов тоже может расшириться. Помимо традиционного седана, Toyota рассматривает хэтчбек и кроссовер, отдельный от Corolla Cross. Кроме того, спортивное исполнение GR может стать еще одним вариантом семейства.

Ориентировочная стоимость бензиновой версии оценивается примерно в 25 тысяч долларов (примерно 2,1 млн рублей), гибридной – в 27 тысяч долларов (около 2,3 млн рублей), а подключаемого гибрида и электромобиля – около 30 тысяч долларов (порядка 2,5 млн рублей при пересчете на российскую валюту по сегодняшнему курсу), но окончательный прайс-лист для машины станет известен только к ее запуску.

Недавно в открытом доступе появились другие важные подробности о проекте новой Toyota Corolla, в том числе свежее рендерное изображение автомобиля. Судя по нему, эта модель получит необычную головную оптику, выполненную в стиле одноименного концепт-кара образца прошлого года, а также ряд других важных перемен во внешности.