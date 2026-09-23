Toyota Corolla следующего поколения: первое изображение и подробности

Независимый рендер новой генерации Toyota Corolla 2027

Разработка Toyota Corolla нового поколения идет полным ходом. Машина обещает заручиться новой архитектурой, рассчитанной сразу на несколько типов силовых установок. Модель должна сохранить доступный формат компактного седана, но получить более современный дизайн и интерьер. Премьера ожидается в 2027 году, а пока этот проект постепенно раскрывается в подробностях.

Накануне ряд инсайдерских сведений о нем раскрыло авторитетное американское автомобильное издание Car and Driver, сопроводив свой материал первым независимым рендером дизайна реформенной «Короллы».

Основой следующей Corolla, как ожидается, станет новая платформа, которую рассматривают как серьезно переработанную версию TNGA-C. Архитектура позволит использовать бензиновые и гибридные силовые установки, а позднее к ним присоединятся подключаемый гибрид и полностью электрическая версия.

Базовый бензиновый вариант может получить новый 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом. Другим кандидатом остается модернизированный 2-литровый четырехцилиндровый мотор с турбиной, который используется в нынешней модели.

Для гибридной Corolla Toyota готовит 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель в сочетании с электромотором. Совокупная мощность системы ожидается на уровне около 134 л.с., из которых 94 л.с. приходится на двигатель внутреннего сгорания и 40 л.с. – на электромотор. По оценкам, новая система будет на 10–20% эффективнее нынешнего гибрида. Также рассматривается полный привод с дополнительным электромотором на задней оси.

Впервые в семействе появится подключаемый гибрид с более емкой батареей и увеличенным запасом хода на электротяге, однако подробные характеристики этой версии пока не раскрываются.

Полностью электрическая Corolla также находится в планах. Для нее рассматриваются силовые установки с одним или двумя электромоторами, а запас хода должен составить около 400 км.

Отдельно ожидается спортивная модификация GR. По предварительным данным, она может получить новый 2-литровый четырехцилиндровый турбомотор мощностью до 395 л.с.

Снаружи новая Corolla должна примерить более выразительный дизайн, основанный на концепт-каре, представленном Toyota в конце 2025 года. Седан, вероятно, станет первой версией кузова, причем силуэт может получить элементы фастбэка. Интерьер также переработают: ожидаются более крупные экраны, современная архитектура передней панели и меньшее количество традиционных органов управления.

На американском рынке Corolla продолжит конкурировать с Honda Civic, Volkswagen Jetta, Hyundai Elantra, Kia K4, Nissan Sentra и Mazda3. Главной задачей, которую ставит перед собой Toyota в этом проекте, является сохранение доступного характера модели на фоне растущего интереса покупателей к компактным кроссоверам.

Презентация следующей Toyota Corolla ожидается уже в 2027 году.

Ранее мы рассказывали о том, что родственный этой модели компакт-кроссовер Toyota Corolla Cross могут адаптировать под запросы дачников, выпустив его пикап-версию.