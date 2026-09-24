Toyota Crown Crossover, мало связанный с кроссоверами, метит в новое поколение: что о нем известно

Независимый рендер нового поколения Toyota Crown Crossover (2029)

Toyota Crown Crossover, несмотря на название, представляющий собой совсем не кроссовер, а скорее кросс-седан, предложен в продаже уже на протяжении четырех лет и остается первенцем нынешнего, 16-го поколения семейства «Краун».

За это время линейка таких моделей расширилась до четырех кузовов, а сама эта модификация прошла через очередное незначительное обновление в сентябре 2026 года. Накануне независимые дизайнеры из Японии показали свое видение будущей модели Crown Crossover, которая должна определить дальнейшую роль кроссовера в семействе Crown.

Главной особенностью Crown Crossover является необычное сочетание черт седана и SUV. При длине 4930 мм, ширине 1840 мм и высоте 1540 мм модель отличается крупными колесами и оригинальными пропорциями кузова.

После появления трех других вариантов перед кроссовером встал вопрос о его дальнейшем положении внутри семейства. Crown Sport делает акцент на динамике, Crown Estate ориентирован на практичность, а Crown Sedan сохраняет более формальный характер, тогда как кросс-седан Crown Crossover занимает промежуточное положение между этими концепциями.

В начале сентября 2026 года Toyota провела очередное обновление последнего. Модель получила модернизированную 2,5-литровую гибридную систему и улучшения оснащения, поэтому о скорой полной смене поколения речи пока не идет. Впрочем, это не значит, что работы над таким автомобилем еще не ведутся.

Взглянув на опубликованный в открытом доступе независимый рендер (заглавное изображение), можно сделать вывод, что следующий Crown Crossover ждет пересмотр оформления передней части кузова. Дизайн машины могут «подогнать» под новый фирменный стиль компании, а также сделать явную отсылку замысловатой головной оптикой к концепт-кару Toyota Corolla образца прошлого года.

В следующей генерации кросс-седан могут также ждать крупные доработки по части техники. Одним из ключевых элементов развития станет новое семейство двигателей Toyota, о создании которого компания объявила в 2024 году. Речь идет о рядных четырехцилиндровых бензиновых агрегатах объемом 1,5 и 2 литра, создаваемых с учетом совместной работы с электромоторами и тяговыми батареями.

Новые двигатели отличаются меньшими габаритами, что должно предоставить конструкторам больше возможностей для изменения компоновки автомобиля. Toyota также связывает их разработку с уменьшением высоты капота и улучшением аэродинамики. Какой конкретно двигатель расположится под капотом нового Crown Crossover и в каком формате, пока неизвестно.

Недавно стали известны подробности о грядущей смене поколения еще одного известного в линейке Toyota седана – Corolla. Презентация реформенной 4-дверки может состояться уже в следующем году.