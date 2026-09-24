Honda размышляет, что делать с кроссовером ZR-V: в повестке обновление или полностью новое поколение

Популярный японский компакт-кроссовер Honda ZR-V может пережить очередное серьезное обновление в 2028 году, спустя несколько лет после выхода на японский рынок. Основные изменения, по предварительным данным, затронут переднюю часть кузова, а также силовую установку, электронику и системы помощи водителю. Вопрос о полноценной смене поколения пока остается открытым.

Honda ZR-V представили в Японии в апреле 2023 года, где модель заняла положение выше Vezel в SUV-линейке марки. На старте автомобиль предлагался с гибридной системой e:HEV на базе 2-литрового четырехцилиндрового двигателя и электромотора, а также с 1,5-литровым четырехцилиндровым турбомотором. В марте 2026 года Honda провела крупную модернизацию этой модели, после которой ZR-V перешел исключительно на гибридные силовые установки.

Следующая крупная модернизация этого компактного «паркетника» может состояться в 2028 году. К этому моменту с момента глобальной премьеры модели в 2022 году пройдет около шести лет, поэтому Honda может выбрать между полноценной сменой поколения и глубокой модернизацией нынешнего автомобиля.

При сохранении существующей платформы основные изменения могут сосредоточиться на передней части кузова, силовой установке, системах ADAS и информационно-развлекательном комплексе. Этот сценарий позволит обновить модель без перехода на полностью новую архитектуру.

Необходимость дальнейшего развития ZR-V связана в том числе с расширением SUV-линейки Honda на родине. В 2024 году на японский рынок вышел WR-V, а в 2026 году вернулся CR-V. Вместе с Vezel эти модели формируют более широкую гамму кроссоверов, поэтому ZR-V потребуется четко сохранять свое положение внутри линейки.

От обновления модели ждут ряд незначительных перемен по части внешности. Если верить опубликованным в сети независимым рендерам (один из них мы прикрепили в заглавии этого материала), машина может приобрести более брутальный внешний вид и избавиться от покатых линий кузова в пользу более грубых форм. Впрочем, все основные черты машины – от формы фар до решетки радиатора и бамперов получат скорее эволюционные перемены, нежели революционные.

Какой вариант в 2028 году выберет Honda: обновить актуальный ZR-V или же выпустить полноценную новую генерацию этой модели станет понятно ближе к этому сроку.

Напомним, недавно мы также рассказывали о том, что в Honda планируют ускорить разработку новой генерации своего глобального кроссовера-бестселлера CR-V. Ожидается, что машина появится в Штатах уже в 2027-м, но до Японии доберется не раньше 2028-го.