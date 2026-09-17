Кроссовер Toyota Corolla Cross могут адаптировать под запросы дачников

Рендер пикап-версии Toyota Corolla Cross 2027

Toyota Corolla Cross может получить необычное продолжение в виде пикапа с несущим кузовом. Прототип будущей модели уже замечали на тестах в Бразилии, а независимые дизайнеры пытаются восстановить ее внешность по шпионским снимкам. Ожидается, что производство нового автомобиля развернут на бразильском заводе компании.

Toyota Corolla Cross впервые представили в 2020 году как компактный кроссовер семейства Corolla. Модель построена на архитектуре TNGA-C, которую также используют Corolla, Prius и C-HR. В 2023 году Toyota представила обновленную версию этого «паркетника» для ряда рынков.

По новой информации, пришедшей из Латинской Америки, Toyota Corolla Cross может стать основой для новой модели семейства – компактного пикапа с несущим кузовом. Прототип автомобиля был заснят в Бразилии, а опубликованные рендеры на основе его шпионских фото, продемонстрировали возможный внешний вид машины, скрытой под камуфляжем.

Проект пока не получил официального названия, поэтому обозначение Corolla Cross Pickup используется условно. Судя по конструкции, речь идет не о классическом рамном грузовике: автомобиль сохранит платформу TNGA-C, которая лежит в основе Corolla Cross.

Передняя часть пикапа на рендерах практически полностью повторяет кроссовер. Сохраняются фары, капот, передние крылья, боковые зеркала, дверные ручки и элементы боковин. Художник внес изменения в решетку радиатора и передний бампер, поэтому эти детали пока стоит воспринимать как собственное видение дизайнера, а не как подтвержденный облик серийной машины.

Рендер пикап-версии Toyota Corolla Cross 2027

Боковой профиль также близок к Corolla Cross. Двери и окна сохранили исходные формы, а боковые юбки практически не отличаются от элементов кроссовера. Колесные арки получили более угловатые накладки, а легкосплавные диски стали крупнее.

Рендер пикап-версии Toyota Corolla Cross 2027

Задняя часть, напротив, переработана значительно сильнее. Пикап на рендере получил новые задние фонари и более утилитарный бампер. Светоотражатели переместили, а нишу под номерной знак в центре задней двери убрали – номер расположен ниже, на бампере.

На левой стороне задней двери размещен шильдик Corolla Cross, справа показан значок PHEV, а фирменный логотип Toyota находится между фонарями.

Ожидается, что силовая гамма пикапа может включить в себя атмосферный 2-литровый двигатель и 1,8-литровую гибридную установку. Также рассматривается подключаемый гибрид, который, по имеющейся информации, может быть разработан в Бразилии.

Производство новой модели могут наладить на заводе Toyota в Сорокабе. Выход на рынок машины, по слухам, запланирован на первый квартал 2027 года.