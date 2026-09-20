Следующий Nissan Serena готовят к премьере: что изменится в популярном японском минивэне

Независимый рендер нового поколения Nissan Serena (2028)

Nissan разрабатывает новое поколение минивэна Serena, которое, по свежим инсайдерским утечкам, может появиться в 2028 году. Главным изменением машины должен стать не только другой дизайн, но и переход на e-Power третьего поколения. При этом бензиновые версии планируют сохранить из-за их заметной доли в продажах.

Напомним, Nissan Serena впервые появилась в 1991 году и стала одной из ключевых моделей марки в сегменте семейных минивэнов. За годы выпуска модель несколько раз меняла поколение, сохраняя акцент на вместительном салоне и удобстве повседневной эксплуатации.

Ожидается, что основой силовой гаммы следующей Serena станет гибридная система e-Power третьего поколения. За счет более эффективного 1,5-литрового двигателя и более мощного электромотора она должна обеспечить улучшение топливной экономичности на 15%.

Полностью отказываться от бензиновых модификаций Nissan пока не планирует. На автомобили с обычными бензиновыми двигателями сейчас приходится около 30% продаж Serena, поэтому производитель рассчитывает сохранить выбор между двумя вариантами силовых установок. Для семейной модели это позволит привлечь сразу несколько важных когорт покупателей.

Премьера следующего поколения Serena должна состояться ориентировочно в 2028 году. Судя по первому рендеру (заглавное изображение), передняя часть минивэна переживет заметные изменения в сравнении с предшественником. Ей достанется почти закрытая архитектура с многочисленными светодиодными элементами, формирующими современную световую графику. В центральной части передка появятся многослойные линии вокруг эмблемы Nissan.

Общий силуэт автомобиля сохранит характерную для Serena квадратную форму. Большая площадь остекления должна обеспечить хорошую обзорность, а увеличение кузова и колесной базы, по предварительным данным, позволит расширить внутреннее пространство.

Изменения ожидаются в том числе в салоне. Его компоновка должна соответствовать новому дизайнерскому направлению Nissan, а дополнительное пространство станет одним из главных отличий следующего поколения.

Конкурировать машине, как и прежде, предстоит в первую очередь с братьями-близнецами Toyota Noah и Voxy. Те, как мы сообщали ранее, сейчас также готовятся к модернизации. Более того, дебют таких минивэнов могут провести до запуска нового Nissan Serena – до конца 2027 года.