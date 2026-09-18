Минивэны-близнецы Toyota Noah и Voxy: как они могут поменяться с новым поколением

Независимый рендер нового поколения Toyota Voxy

Toyota готовит следующее поколение популярных минивэнов Noah и Voxy, которое может дебютировать уже в 2027 году. Ожидается обновление внешности, салона, систем безопасности и силовой установки. Главной технической интригой может стать возможный переход на новый 1,5-литровый двигатель, разработанный с учетом электрификации.

Toyota Noah впервые появилась в 2001 году как преемник модели TownAce Noah, а Voxy дебютировала в 2001 году как родственная модель. Четвертое поколение Noah и Voxy представили в январе 2022 года на общей архитектуре с использованием концепции TNGA. В 2026 году Toyota обновила семейство и расширила его электрифицированную составляющую.

Следующее поколение Toyota Noah и Voxy может справить премьеру уже в 2027 году. Основной задачей следующей генерации должно стать сохранение практичности нынешних минивэнов с одновременной модернизацией дизайна, техники, безопасности и комфорта. Собственное видение будущей Voxy накануне представили в виде компьютерного рендера (заглавное изображение).

Передняя часть машины на изображении получила оформление в стилистике последних моделей Toyota. Центральное место занимает крупная черная решетка с массивной окантовкой, а по ее сторонам расположены тонкие горизонтальные светодиодные элементы. Верхняя светотехника имеет более острые формы и визуально продолжает новый дизайнерский подход марки.

Боковой силуэт сохраняет характерную для Voxy квадратную форму. Линия от передней стойки к крыше остается плавной, а нижняя часть остекления слегка поднимается по направлению к задней части кузова.

Большие колеса и объемные боковые пороги должны визуально сделать минивэн ниже и шире. При этом базовые пропорции нынешней модели сохраняются, поэтому практичность салона не должна пострадать.

Но главные изменения могут произойти под капотом. Сейчас гибридная версия Noah/Voxy использует 1,8-литровый четырехцилиндровый двигатель 2ZR-FXE. Для переднеприводной версии заявлен расход топлива 4,2 – 4,3-литра на 100 км по циклу WLTC.

Для следующего Noah/Voxy рассматривается гибридная установка с новым 1,5-литровым атмосферным двигателем. По прогнозу японского издания «Response», ее системная мощность может составить около 150–160 л.с., а расход топлива переднеприводной версии – 3,8 – 4,2-литра на 100 км.

В основе новой модели, вероятно, останется развитие архитектуры TNGA. Ожидаются дальнейшие улучшения жесткости кузова, шумоизоляции и настроек подвески.

Интерьер также должен получить современное оснащение. Среди ожидаемых перемен – более крупный информационно-развлекательный экран, цифровая приборная панель и расширенные сетевые функции.

Комплекс безопасности Toyota Safety Sense получит следующее поколение систем. Также ожидаются дополнительные функции помощи водителю, включая ассистенты для движения по автомагистралям.