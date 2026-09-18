Mitsubishi Pajero Mini хотят вернуть в роли кроссовера с несущим кузовом

Возвращение Pajero на японский рынок может стать только первым этапом масштабного расширения семейства. Mitsubishi планирует развивать линейку вокруг нового флагманского внедорожника, добавив к нему более компактные модели. По слухам, в нее войдут компактный кроссовер и кей-кар, который продолжит идеи Pajero Mini.

2 сентября 2026 года компания представила новый Pajero, который должен вернуться на японский рынок после примерно семилетнего перерыва: продажи прежней модели в стране завершились в 2019 году.

Планы Mitsubishi выходят далеко за рамки одного автомобиля. В среднесрочном и долгосрочном видении компании на 2030-е годы, опубликованном в мае 2026 года, прямо говорится о намерении представить Pajero как модель, воплощающую сущность Mitsubishi Motors, а затем развивать на ее основе целое семейство.

Компания рассчитывает сосредоточить ресурсы на автомобилях для стран АСЕАН и внедорожниках, где видит свои сильные стороны. В период с 2026 по 2031 год Mitsubishi планирует вывести 13 новых моделей.

На мировой премьере нового Pajero в начале осени президент и главный операционный директор Mitsubishi Кейсуке Кишиура назвал автомобиль флагманом, который возглавит модельный ряд марки и последующее семейство Pajero.

Будущее семейство новых Mitsubishi Pajero

Первым кандидатом на роль младшего брата станет компактный внедорожник. Его появление ожидается примерно в 2028–2029 годах, однако пока речь идет только о слухах. Потенциальными конкурентами называются Toyota Yaris Cross, Honda Vezel и Nissan Kicks.

Концепция компактной модели будет отличаться от нового Pajero. Флагман Mitsubishi представляет собой полноценный внедорожник на рамной конструкции, созданной на базе Triton с доработками. Автомобиль получил 2,4-литровый дизельный двигатель с максимальным крутящим моментом 480 Нм, систему полного привода Super Select 4WD-II и интегрированную систему управления динамикой S-AWC.

Для младшей модели рассматривается несущая конструкция кузова и электрифицированная силовая установка. Задача проекта заключается в создании более удобного автомобиля для повседневных поездок и повышения топливной экономичности с сохранением внедорожного характера и узнаваемых черт оригинального Pajero.

Еще одним возможным участником семейства станет небольшой кей-кар. По слухам, его могут представить примерно в 2030 году. Машина рассматривается как идейный преемник Pajero Mini, который продавался в Японии с 1994 по 2012 год.

Для нового компактного внедорожника обсуждается 660-кубовый турбированный двигатель и полный привод. Автомобиль может получить агрессивную внешность и высокий дорожный просвет.

Название Pajero Mini для будущей модели пока не утверждено, но кажется максимально логичным. Внедорожнику предстоит стать связующим звеном между двумя другими кардинально разными представителями своего семейства.

Таким образом, на данный момент все выглядит так, что компания рассматривает возможность адаптировать свою прежнюю концепцию к современному рынку. На вершине семейства окажется рамный Pajero с дизельным двигателем, ниже может появиться компактный кроссовер с несущим кузовом и электрифицированной силовой установкой, а начальный уровень займет небольшой кей-кар.

Полное формирование линейки «Паджеро», по слухам, должно завершиться в 2028 году.