У купе-кроссовера Toyota, который путают с Ferrari Purosangue, появилась леворульная версия

Леворульная версия Toyota Crown Sport

Toyota готовится расширить географию продаж Crown Sport, впервые предложив модель с левосторонним расположением рулевой колонки. Первым рынком для этой версии стал Тайвань, где стартовал прием предварительных заказов. Покупателям доступны две силовые установки – гибридная и подключаемая гибридная.

Напомним, Toyota Crown Sport нередко путают с дорогим суперкроссовером Ferrari Purosangue из-за сходства этих автомобилей в профиль. Машина была представлена в 2023 году и до этого продавалась исключительно в праворульном исполнении, но уже совсем скоро это изменится.

Новая леворуальная модификация выходит на рынок Тайваня, где сегодня, 18 сентября, уже начался прием предварительных заказов. Покупателям предложены две версии: Crown Sport HEV и Crown Sport PHEV. Стоимость по предварительным заказам составляет 1,75 миллиона тайваньских долларов за гибрид и 2,1 миллиона за подключаемый гибрид (около 4,6 – 5,6 млн рублей при пересчете на российскую валюту).

Леворульный Crown Sport HEV получил широкий набор оборудования. В него входят вентиляция передних сидений, подогрев сидений и рулевого колеса, электрические регулировки кресел, проекционный дисплей, навигационная система, подрулевые лепестки и беспроводная зарядка.

Для пассажиров предусмотрено до пяти разъемов USB Type-C. Все версии также оснащаются комплексом активной безопасности Toyota Safety Sense 3.0, восемью подушками безопасности и бесключевым доступом ко всем четырем дверям.

Crown Sport PHEV занимает верхнюю позицию в местной линейке. Эта версия приобрела электронно управляемую подвеску с регулируемым демпфированием, подруливание задних колес, память настроек водительского кресла и подогрев задних сидений.

В оснащение подключаемого гибрида также входит аудиосистема JBL с 11 динамиками и система автоматического отключения фар.

Для обеих модификаций предусмотрены 2,5-литровые гибридные силовые установки. Crown Sport HEV использует гибридную систему THS пятого поколения, аналогичную той, что устанавливается на нынешний RAV4.

Суммарная мощность гибридной системы достигает 239 л.с. Заявленный расход топлива улучшен с 4,7 до 4,5 л/100 км соответственно. Подключаемый гибрид развивает 306 л.с. и способен проехать на электротяге до 90 км.

Напомним, праворульные Toyota Crown Sport сейчас завозят в Россию по альтернативному импорту из Японии. Цены на такие машины под заказ варьируются от 5,5 до 6,5 млн рублей без учета дополнительных расходов на уплату утильсбора, растаможки и доставки.