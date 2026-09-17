Рестайлинговый Hyundai Santa Fe может измениться до неузнаваемости

Рендер обновленного Hyundai Santa Fe 2026-2027

Hyundai готовит серьезную переработку Santa Fe пятого поколения, причем изменения могут затронуть не только внешность. Кроссовер должен получить новый интерьер, информационно-развлекательную систему и другую трансмиссию. На фоне объема доработок обновление имеет шансы оказаться ближе к глубокой технической модернизации, чем к обычному рестайлингу.

Как может поменяться внешне популярный кроссовер корейской марки показали независимые дизайнеры студии «Gotcha Cars».

Судя по опубликованным рендерам и появившимся ранее шпионским фотографиям, передняя часть получит новый световой рисунок. Если новый Tucson использует вертикальные дневные ходовые огни с H-образным мотивом и тонкую горизонтальную световую линию в центральной части, то для обновленного Santa Fe также ожидаются крупные H-образные элементы и прямая световая полоса.

Переработка затронет и заднюю часть автомобиля. Особенно много критики после дебюта пятого поколения пришлось на оформление кормы, поэтому рестайлинг должен внести крупные коррективы в ее внешний вид.

Рендер обновленного Hyundai Santa Fe 2026-2027

Серьезные перемены ожидаются и внутри. Главной причиной станет внедрение информационно-развлекательной системы Pleos Connect на базе Android Auto. Для размещения нового крупного дисплея Hyundai потребуется изменить компоновку передней панели.

Похожий подход компания уже использовала при обновлении седана Grandeur. Внешность 4-дверки изменилась незначительно, зато интерьер получил серьезную переработку: была изменена конструкция центральной консоли и зоны вокруг рулевой колонки для установки системы Pleos и электронного рычага переключения передач на рулевой колонке.

Кроме того, новый Santa Fe может получить другую трансмиссию. Для версии с 2,5-литровым турбированным двигателем ожидается отказ от 8-ступенчатой роботизированной коробки передач с двойным сцеплением в пользу автоматической трансмиссии с гидротрансформатором.

Причиной замены корейские инсайдеры называют претензии к работе DCT на низких скоростях, где владельцы сталкивались с рывками. Переход на другой тип коробки потребует соответствующих изменений в компоновке моторного отсека и силового агрегата.

Отдельной задачей для инженеров станет подготовка EREV-версии для североамериканского рынка. Гибридный автомобиль с увеличенным запасом хода потребует места для тяговой батареи и генератора, поэтому его конструкция будет учтена при грядущей переработке модели.

Масштаб модернизации может отразиться и на стоимости Santa Fe. Для обновленного кроссовера обсуждается увеличение цены примерно на 3–4 миллиона вон (от 180 тысяч до 245 тысяч рублей по текущему курсу). Сейчас базовая цена на эту модель в Корее, напомним, начинается от 36 миллионов 570 тысяч местных вон (примерно 2,2 млн рублей).

Hyundai пока не назвала точную дату премьеры обновленного Santa Fe. Тем не менее, ходят слухи, что презентация модели может состояться в конце 2026 года, однако продажи вряд ли начнутся раньше 2027-го.