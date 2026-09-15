Kawasaki Z500 обновили к 2027 году без технических изменений

Обновленный Kawasaki Z500 2027

Kawasaki подготовила новую версию Z500 для японского рынка. Модель 2027 года сохранит прежнюю техническую начинку, но получит обновленные цвета и графику. Продажи в Японии начнутся в октябре, причем приобрести мотоцикл можно будет только через сеть Kawasaki Plaza.

Kawasaki Z500 впервые появилась в современной линейке бренда в 2024 году как дорожный мотоцикл семейства Z с двухцилиндровым двигателем объемом 451 см³. В 2025 году модель получила обновление цветовой гаммы для японского рынка. Версия 2027 года стала очередным обновлением оформления без изменений технической части.

Японский офис Kawasaki начнет продажи байка Z500 2027 года уже с 17 октября. Стоимость мотоцикла составит 847 тысяч иен (около 460 тысяч рублей по текущему курсу) с учетом налогов и программы Kawasaki Care, а реализация будет осуществляться через Kawasaki Plaza.

Новая версия отличится от предшественника только оформлением. Для модели была подготовлена новая цветовая комбинация Ebony x Metallic Carbon Gray, которая станет единственным вариантом обновленной цветовой гаммы.

Обновленный Kawasaki Z500 2027

В остальном конструкция Z500 останется прежней. Это мотоцикл без обтекателей, выполненный в фирменной стилистике Sugomi, которая используется в современной серии Z.

За движение будет отвечать двухцилиндровый двигатель объемом 451 см³. Его установили в облегченное шасси, разработанное с использованием решений класса 250 см³. Эта комбинация призвана совместить достаточную производительность с легкостью управления.

Одной из особенностей конструкции является крепление маятника. Kawasaki использует решение, аналогичное применяемому на флагманском Ninja H2 с наддувом: конструкция создает эффект прямого крепления маятника к двигателю. Это позволяет одновременно обеспечить высокую жесткость и снизить массу.

Обновленный Kawasaki Z500 2027

В оснащение нового Z500 войдут светодиодные фары и система подключения смартфона. Для работы с электронными функциями можно будет использовать приложение RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE.

В стандартное оборудование также окажется включена система ABS. Для владельцев предложат программу Kawasaki Care Model, включающую бесплатные регулярные осмотры и замену масла на протяжении трех лет.

Ранее стало известно, что Kawasaki представила обновленную версию байка Ninja 1100SX. Продавать его планируют пока исключительно в Европе.