Представлен рестайлинговый Kawasaki Ninja 1100SX: пока только для Европы

Kawasaki возвращает Ninja 1100SX в модельный ряд 2027 года. Правда пока речь идет только о европейском рынке. Спортивно-туристический мотоцикл сохранит привычную техническую основу и 1099-кубовый четырехцилиндровый двигатель, а покупателям предложат стандартную версию 1100SX и более оснащенную 1100SX SE.

Семейство Ninja появилось у Kawasaki еще в 1980-х годах и со временем превратилось в одну из главных спортивных линеек японского производителя. Модели серии SX заняли в ней особое место, объединив спортивную динамику с возможностями для дальних поездок. Ninja 1100SX стал развитием более раннего Ninja 1000SX после увеличения рабочего объема двигателя. Модель ориентирована на тех, кому нужен быстрый мотоцикл для дорог общего пользования без отказа от туристического оснащения.

Что получил Ninja 1100SX 2027 года

В новом модельном году Kawasaki не стала кардинально менять конструкцию мотоцикла. Ninja 1100SX по-прежнему оснащается четырехтактным рядным четырехцилиндровым двигателем с жидкостным охлаждением рабочим объемом 1099 куб. см.

Максимальная мощность составляет 134 л.с. при 9000 об/мин. Двигатель работает вместе с системой быстрого переключения передач вверх и вниз.

Мотоцикл получил электронный круиз-контроль, перевернутую переднюю вилку и заднюю подвеску спортивного типа. Версия 1100SX SE отличается компонентами Öhlins и тормозной системой Brembo.

В электронный комплекс входят система контроля тяги с тремя режимами, два режима мощности и четыре режима движения. Также предусмотрены системы, учитывающие поведение мотоцикла в поворотах.

Для дальних поездок Ninja 1100SX оснащается ветрозащитой и интегрированными боковыми кофрами. Верхний кофр предлагается дополнительно, а для версии SE предусмотрен подогрев рукояток.

Мотоцикл поддерживает приложение Kawasaki Rideology с навигацией, журналом поездок и телефонными уведомлениями. Некоторые функции можно контролировать голосовыми командами.

Для Ninja 1100SX заявлены цвета Metallic Carbon Gray и Metallic Diablo Black. Версия SE будет доступна в сочетаниях Plasma Lime Green/Metallic Diablo Black и Pearl Stardust White/Metallic Diablo Black.

Отдельно Kawasaki предлагает набор аксессуаров, позволяющий создавать варианты Tourer, Performance и Performance Tourer. Это дает возможность адаптировать мотоцикл под дальние путешествия или более динамичную езду.

Стоимость Ninja 1100SX 2027 года для Европы пока не объявлена.