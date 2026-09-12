Audi 80 прошел почти миллион километров с оригинальным двигателем

Audi 80 1991

Audi 80 1991 года выпуска, принадлежащая бельгийцу Мартину Лефеверу, приближается к отметке в миллион километров. Автомобиль остается в эксплуатации спустя 35 лет после покупки новым и до сих пор сохраняет основные оригинальные узлы. Владелец считает главным секретом долговечности спокойную езду, регулярное обслуживание и бережное хранение машины.

Audi 80 увидела свет в 1972 году. Модель стала первым миллионным бестселлером марки и положила начало семейству автомобилей с индексом B. Четвертое поколение B4 дебютировало в сентябре 1991 года и получило существенно переработанную конструкцию по сравнению с B3. В 1994 году седан Audi 80 сменил новый A4 поколения B5, а производство 80 Avant продолжалось вплоть до 1995 года.

История конкретно этой Audi 80 началась в 1991 году, когда Мартин Лефевер приобрел автомобиль новым. С тех пор бельгиец не пересаживался на другую машину, а его Audi продолжала использоваться в повседневной жизни.

Сейчас одометр автомобиля приближается к отметке в 1 000 000 км. До заветного рубежа остается около 60–70 км, поэтому миллионный километр должен быть пройден уже совсем скоро.

Примечательно, но эта Audi 80 по-прежнему оснащена первым двигателем, первым сцеплением и первой коробкой передач. За десятилетия основные механические агрегаты автомобиля не потребовали замены.

Лефевер связывает долговечность машины со своим стилем вождения. В прошлом он 25 лет работал инструктором по вождению и применял к собственной Audi те же принципы плавной и аккуратной езды, которым обучал учеников.

Важную роль могло также сыграть обслуживание. Автомобиль регулярно проходил техническое обслуживание, а ночью хранился в гараже, что позволяло защищать его от воздействия окружающей среды.

Сам владелец объясняет, почему он до сих пор не продал свою Audi 80, несмотря на пробег, довольно просто: машина продолжала исправно ездить, поэтому необходимости менять ее он не видел.

За годы эксплуатации эта «восьмидесятка» успела не только преодолеть огромное расстояние, но и стать объектом внимания окружающих. Внешность Audi 80 начала 1990-х годов сегодня заметно отличается от большинства машин на европейских дорогах, поэтому периодически автомобиль привлекает взгляды прохожих.

По словам владельца, его «Ауди» продолжит ездить и после достижения миллионного рубежа. Бельгиец планирует отметить это событие небольшой вечеринкой.

Между тем, недавно мы рассказывали об автомобилях Audi, за рулем которых ездил Джейсон Стэтэм в популярной голливудской кинофраншизе «Перевозчик».