На каких Audi ездил Джейсон Стэтэм в кинофраншизе «Перевозчик»

Фото: 20th Century Studios

Актер Джейсон Стэтэм давно ассоциируется с франшизой «Перевозчик», где его герой Фрэнк Мартин не только демонстрирует впечатляющие боевые навыки, но и регулярно оказывается за рулем мощных автомобилей. Если в первой части он управлял BMW, то в последующих фильмах выбор создателей пал на представительский седан Audi A8L W12, который стал одним из самых узнаваемых автомобилей серии.

Первый фильм «Перевозчик» вышел в 2002 году и быстро стал успешным благодаря сочетанию динамичных погонь, зрелищных трюков и харизматичного Джейсона Стэтэма в главной роли. Успех картины привел к появлению двух продолжений, где автомобили играли не менее важную роль, чем сам главный герой.

Audi A8L W12 представляла собой флагман марки Audi и сочетала представительский уровень комфорта с характеристиками полноценного спортивного седана. Именно это сочетание роскоши и высокой динамики сделало модель подходящим выбором для роли автомобиля профессионального перевозчика.

В первом фильме франшизы Фрэнк Мартин передвигался на BMW 7-Series поколения E38. В кадре использовался автомобиль 1998 года, который назывался 735i, хотя фактически для съемок применялся BMW 750iL с двигателем V12. Для выполнения эффектных сцен штатную автоматическую коробку передач заменили на шестиступенчатую механическую трансмиссию от BMW 850Ci, что значительно упростило съемки динамичных эпизодов.

Во втором фильме создатели решили сменить автомобиль главного героя. Режиссер Луи Леттерье обратился к Audi с просьбой предоставить новый представительский седан A8L W12 для съемок. Компания поддержала проект, а в 2005 году вывела эту модификацию на американский рынок практически одновременно с премьерой фильма «Перевозчик 2».

Фото: 20th Century Studios

В третьей части Стэтэм вновь оказался за рулем Audi A8L, но уже обновленной версии 2008 модельного года. Автомобиль сохранил прежнюю концепцию и получил практически те же технические характеристики.

Под капотом Audi A8L находился 6-литровый двигатель W12 мощностью около 450 лошадиных сил. Седан разгонялся с места до 100 км/ч примерно за 5 секунд и оснащался фирменной адаптивной пневматической подвеской, позволяющей изменять настройки автомобиля в зависимости от дорожных условий и стиля вождения.

Несмотря на впечатляющие характеристики, экономичным такой автомобиль назвать было нельзя. По данным зарубежных источников, расход топлива составлял примерно 18–15,7 литра на 100 километров в городском цикле и около 13,8–12,4 литра на 100 километров при движении по трассе.

Впрочем, Audi A8L была далеко не единственным интересным автомобилем, появившимся в фильмах серии. В различных сценах можно увидеть Mercedes-Benz S-Class поколения W140 с турбодизельным двигателем и адаптивной подвеской, а также эффектный Lamborghini Murciélago Roadster.

Именно на итальянском суперкаре герой Джейсона Стэтэма преследует самолет в финале «Перевозчика 2». Оснащенный атмосферным двигателем V12, Murciélago был способен разгоняться до 97 км/ч примерно за 3,2 секунды, что сделало его одним из самых ярких автомобилей всей франшизы.