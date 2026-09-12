Mitsubishi Delica D:5 превратили в уютный автодом со спальней и кондиционером

Кемпер Rocky2 MV на базе Mitsubishi Delica D:5

Mitsubishi Delica D:5 остается одним из самых популярных автомобилей для путешествий. Такие машины славятся своей выносливостью и проходимостью, поэтому нередко именно они ложатся в основу необычных кемпер-проектов.

Один из таких примеров был представлен на выставке ALL Kanto Camping Car Fair 2026 в Японии. Его автором выступила местная фирма Rocky2, назвавшая свою разработку MV. Главной особенностью специальной версии «Делики» стала возможность быстро менять назначение салона – от гостиной до спального места для двух взрослых.

Название MV расшифровывается как Mountain Village, то есть «Горная деревня». Rocky2 позиционирует эту версию как флагманский кемпер, рассчитанный на поездки на природу. В качестве основы используется Mitsubishi Delica D:5, которая получила дополнительные колесные арки, устойчивые к появлению царапин.

Самое серьезное изменение произошло внутри. Вместо штатной трехрядной семиместной компоновки Delica D:5 MV получила два ряда и пять посадочных мест. Пространство оборудовали специальными комплектами, включающими раздельные спальные модули, деревянные полки, съемные обеденные столы и ящики для хранения.

Салон можно использовать как гостиную с расположенными друг напротив друга сиденьями. Если требуется организовать место для сна, элементы трансформируются в кровать длиной 2100 мм и шириной 1110 мм. Этого пространства достаточно для размещения двух взрослых.

Для автономной эксплуатации кемпер получил отдельную систему электроснабжения. В нее входят вспомогательная батарея емкостью 110 Ач, система зарядки от двигателя, розетка переменного тока на 100 В, внешний разъем питания и комплект необходимых кабелей.

Дополнительно Rocky2 предлагает заказчикам установить кондиционер и солнечные панели на крыше. Эти опции рассчитаны на повышение комфорта во время продолжительных поездок и пребывания вдали от обычной инфраструктуры.

Стоимость кемпера Delica D:5 MV составляет 5,45 миллиона иен (без малого 3 миллиона рублей при пересчете на российскую валюту по курсу ЦБ на 12 сентября).

Напомним, вскоре оригинальная «Делика» переберется в новое поколение, которого она дожидается с далекого 2007 года. Премьера следующей генерации этой модели, которой должны присвоить индекс D:6, может состояться уже в декабре этого года.

Недавно машину вывели на первые испытания, но в необычной коммерческой пикап-версии, которая, по слухам, будет доступна только для китайского авторынка.