Новая Mitsubishi Delica D:6 может оказаться наполовину китайской

Актуальная версия Mitsubushi Delica D:5

Mitsubishi готовит новое поколение Delica, которое должно выйти на рынок в 2027–2028 годах. Впервые речь идет сразу о двух направлениях – легковой и коммерческой версиях, причем разработка последней, по слухам, будет связана с китайским автопромом. Первые тестовые автомобили уже замечены на дорогах, однако пока в объективы фотошпионов попала только коммерческая модификация.

По предварительным данным, автомобиль разрабатывается сразу в двух ипостасях – легковой и коммерческой, а к созданию последней будет активно привлечена China Motor Corporation (CMC).

Потенциальное распределение ролей между Mitsubishi и CMC может выглядеть нестандартно. Коммерческая версия нового поколения «Делики», по слухам, будет создаваться под руководством China Motor Corporation, что указывает на более тесное взаимодействие двух компаний при разработке будущих автомобилей Mitsubishi.

С большой долей вероятности коммерческая модификация выйдет на китайский рынок и, разумеется, будет выполнена в леворульном варианте. Появится ли такой автомобиль в Японии пока неизвестно.

Тестовые прототипы коммерческой версии Mitsubishi Delica D:6 (2027-2028)

Первые прототипы таких машин уже были засняты на дорогах. Тестовый автомобиль Delica D:6 был запечатлен в составе колонны во время испытаний. Машина оказалась полностью облачена в камуфляж, однако отдельные особенности конструкции рассмотреть все же можно даже сквозь маскировку.

Судя по тестовому экземпляру, новая коммерческая Delica сохранит одну из главных черт семейства – короткую переднюю часть. Форма фар также напоминает нынешнюю D:5: оптика получила вытянутую конфигурацию с нисходящим наклоном.

Тестовый прототип коммерческой версии Mitsubishi Delica D:6 (2027-2028)

В центре верхней части лобового стекла заметна камера. Ее наличие может говорить о расширенном наборе систем помощи водителю ADAS, который станет одной из особенностей нового коммерческого автомобиля.

Есть и существенное отличие от того автомобиля, который многие ожидали увидеть первым. Замеченный прототип оказался пикапом, ориентированным на коммерческое применение, тогда как пассажирская версия в новом поколении пока не выехала на испытания.

Нынешняя Delica D:5 остается одним из бестселлеров японского рынка. В начале 2026 года модель получила очередное небольшое обновление, затронувшее внешний вид и оснащение. В салоне появилась 8-дюймовая цифровая приборная панель, которая должна сделать интерьер современнее. Следом за ним должно выйти его новое поколение.

Для D:6 коммерческого назначения может быть заявлена альтернативная техническая концепция. В отличие от пассажирского варианта, для которого, вероятно, готовят подзаряжаемую гибридную силовую установку (PHEV), в движение пикап-версию будет приводить 2,2-литровый четырехцилиндровый турбодизель, работающий вместе с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Еще одним важным дополнением такой машины может стать система полного привода S-AWC. Ей предстоит распределять тягу между колесами в зависимости от условий движения, помогая сохранять устойчивость и управляемость автомобиля. Для движения по сложным покрытиям предусмотрят режимы «Гравий» и «Снег».

Напомним, ранее стали известны японские цены на возрожденный внедорожник Mitsubishi Pajero. Базовая версия модели будет стоить на родине дороже Toyota Land Cruiser.





