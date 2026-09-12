В России начали собирать заказы на новые BMW X5 G65: что по ценам

Новый BMW X5 G65

Кроссовер BMW X5 считается одним из самых желанных представителей своего класса на планете и одновременно одним из самых популярных в линейке баварского автопроизводителя. В России спрос на такие машины был всегда, и ничего не поменялось даже с формальным уходом немецких брендов из страны.

С недавнего времени в РФ наладили прием заказов на новое поколение модели X5 G65. Мы проанализировали предложения «серых» автосалонов, выяснив, в какую сумму обойдется покупка нового «Икс пятого».

История модели началась в далеком 1999 году, когда BMW впервые вышла на рынок премиальных среднеразмерных SUV. Новый X5 G65 представляет собой новое, пятое поколение модели, которое пришло на смену X5 G05. Автомобиль сохранил классическую для этого кроссовера продольную компоновку и полный привод xDrive, но приобрел новую электронику, переработанный интерьер и современные силовые установки.

Как удалось выяснить нашей редакции в ходе мониторинга предложений параллельных импортеров, новые BMW X5 G65 уже доступны для предзаказа в РФ. Такие машины предлагают в Москве, Московской области, Новосибирске и Воронеже. Во всех случаях речь идет о неофициальных поставках из Германии, где продажи таких кроссоверов начнутся только в ноябре. Впрочем, это не мешает местным «серым» автосалонам начинать собирать заявки на приобретение новых «Икс пятых».

Несмотря на то, что официальный прайс-лист на автомобиль еще не объявлен, порядок цен на такие машины в России пока выглядит следующим образом. Самый доступный вариант предлагается в Московской области: за вариант нового X5 с 3-литровым дизелем на 313 лошадиных сил (вариант 40d xDrive) просят 15 миллионов 890 тысяч рублей.

Интерьер нового BMW X5 G65

Что касается самого дорогого автомобиля, то его привезти предлагает дилер из Новосибирска. Машина с тем же самым 313-сильным «тяжелотопливным» мотором обойдется заказчику в 22 миллиона рублей.

Недавно стало известно, что в России появился новый китайский кроссовер AUDI E7X (не путать с оригинальными немецкими Audi). Электрический автомобиль без логотипа из четырех колец, выпуск которого налажен исключительно в «Поднебесной», оценили в РФ минимум в 10,5 млн рублей.