В России появился новый электрический AUDI без четырех колец: кроссовер E7X мощностью до 670 л.с.

Фото: AUDI

На российский рынок начал поступать электрический кроссовер AUDI E7X, созданный для китайского рынка совместным предприятием SAIC-Audi. В отличие от привычных моделей Audi, автомобиль выпускается под брендом AUDI с отдельным оформлением без классического логотипа из четырех колец.

История нового бренда AUDI началась в ноябре 2024 года, когда Audi и SAIC представили отдельную марку для китайского рынка. Ее концепция заключается в создании электромобилей с собственной стилистикой и без традиционного логотипа Audi.

E7X оказался второй моделью нового бренда AUDI после E5 Sportback. Его премьера состоялась на Пекинском автосалоне этой весной, после чего автомобиль вышел на китайский рынок и теперь появился в неофициальных поставках на российский рынок, а в ближайшем будущем может добраться по официальным каналам даже до родной для оригинальной Audi Европы.

Фото: AUDI

Кроссовер имеет довольно крупные размеры: длина составляет 5049 мм, ширина – 1997 мм, высота – 1710 мм, а колесная база достигает 3060 мм. Покупателям доступны колеса диаметром 21 или 22 дюйма.

Салон рассчитан на пять человек. Передняя панель получила оформление в виде «кольцевой световой поверхности», а в оснащение входят цифровые проекционные фары DLP с высоким разрешением. Внешность дополняют подсвечиваемый логотип AUDI и светодиодные элементы с точечным рисунком.

Фото: AUDI

Интересное решение использовано и в колесах: логотипы получили специальные противовесы, благодаря которым надпись AUDI сохраняет вертикальное положение во время движения.

В основе E7X лежит полностью алюминиевое шасси. Базовая версия оснащается одним электромотором мощностью 300 кВт, что соответствует 402 л.с., и имеет задний привод. Более мощный вариант получил полный привод quattro и два электромотора с суммарной отдачей 500 кВт, или 670 л.с.

Полноприводный E7X способен разгоняться с места до 100 км/ч за 3,97 секунды. Максимальная скорость автомобиля составляет 230 км/ч.

Все версии оснащаются аккумуляторной батареей CATL емкостью 109 кВт/ч. Заявленный запас хода достигает 751 км.

Как удалось выяснить нашей редакции, сегодня новые кроссоверы Audi E7X (исключительно полноприводные версии) предлагаются во Владивостоке и Нижнем Новгороде. Машины доступны как виде «живых» экземпляров, так и под заказ. Цены на них, согласно заявленной в объявлениях информации, варьируются от 10 миллионов 500 тысяч до 11 миллионов 995 тысяч рублей.

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Для российского рынка AUDI E7X интересен прежде всего своим необычным статусом. Это не привычная Audi с фирменными четырьмя кольцами, а электромобиль отдельного китайского бренда, созданного при участии SAIC-Audi. При этом по размерам, мощности и оснащению E7X явно рассчитан на конкуренцию в верхней части сегмента электрических кроссоверов.