Новый Mitsubishi Pajero будет стоить в Японии дороже Toyota Land Cruiser

Mitsubishi Pajero 2027

Mitsubishi представила новое поколение Pajero 2 сентября, а японские СМИ уже раскрыли предполагаемые цены для местного рынка. В линейке внедорожника ожидаются четыре комплектации, а стоимость базовой версии составит около 6,2 миллиона иен, что дороже как Toyota Land Cruiser 250 (Prado), так и Toyota Land Cruiser 300 (базовые цены на которые варьируются от 5,2 до 5,8 млн иен). Продажи в Японии должны начаться в декабре, тогда как запуск приема предварительных заказов ожидается в октябре.

Mitsubishi Pajero впервые дебютировал в 1982 году. Четвертое поколение модели показали в 2006 году. Производство Pajero завершилось в 2021 году, после чего Mitsubishi спустя несколько лет вернула название модели для нового поколения.

Новое поколение Mitsubishi Pajero сначала будут выпускать на производственной площадке компании в Таиланде. После этого внедорожник планируют вывести на рынки Австралии и Японии.

Mitsubishi Pajero 2027

По данным японских СМИ, для внутреннего рынка Mitsubishi подготовила четыре комплектации: GLS, GSR, Exceed и Super Exceed. Стоимость будет находиться в диапазоне от 6,2 до 7,95 миллиона иен (3,4 – 4,4 млн рублей по текущему курсу). В базовом исполнении цена внедорожника превзойдет как Toyota Land Cruiser 250, так и Land Cruiser 300, но в «топовой» немного не дотянется до максимального прайса «трехсотого», за который в Японии просят 8 миллионов 136 тысяч 700 иен.

Предварительные заказы в Японии могут открыть уже в октябре, а официальный старт продаж ожидается в декабре.

Новый Pajero построен на трапециевидном шасси, которое используется и для пикапа Triton. Габариты внедорожника составляют 4920 мм в длину, 1925 мм в ширину и 1910 мм в высоту. Колесная база достигает 2870 мм.

Внешность выполнена в фирменной концепции, которую Mitsubishi описывает через сочетание Prestige, Confidence и Comfort. Передняя часть получила массивное оформление, а кузов отличается выраженными и прочными контурами, подчеркивающими внедорожный характер модели.

Mitsubishi Pajero 2027

Салон рассчитан на семь человек и имеет три ряда сидений. Перед водителем установлена цифровая приборная панель диагональю 14,3 дюйма, а центральный экран также имеет диагональ 14,3 дюйма.

В оснащение входят система помощи водителю MI-PILOT, 3D-система кругового обзора и восемь подушек безопасности SRS. За акустику отвечает Yamaha Ultimate Dynamic Sound с 12 динамиками.

Под капотом установлен 2,4-литровый дизельный двигатель с турбонаддувом и изменяемой геометрией. Максимальный крутящий момент достигает 479 Нм. Двигатель работает в паре с новой 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Дорожный просвет нового Pajero составляет 230 мм. Угол въезда достигает 30,4 градуса, угол перелома – 22,6 градуса, а угол съезда – 25,8 градуса.

За пределами асфальта внедорожнику помогает полный привод S-AWC в сочетании с системой Super Select 4WD-II. В совокупности с рамным шасси и заявленными геометрическими параметрами это должно обеспечить Pajero необходимые возможности для движения по сложным покрытиям.

Напомним, ранее стали известны цены на новый Mitsubishi Pajero для рынка Австралии, где машина также появится в продаже до конца года. В стартовой версии GLS с пятью посадочными местами там за внедорожник собираются просить от 68 тысяч 490 долларов или около 6 миллионов рублей по нынешнему курсу.