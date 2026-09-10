Бюджетный 7-местный минивэн Toyota готовят к обновлению

Toyota Innova в актуальной версии 2026

Toyota готовит небольшое обновление Innova третьего поколения, которая вышла на рынок в 2022 году. Замаскированный прототип трехрядного минивэна уже замечен на дорожных испытаниях в Индии, где удалось рассмотреть некоторые изменения внешности и салона. Ожидается, что новинка сохранит семиместный салон и нынешнюю линейку силовых установок.

Toyota Innova впервые появилась в 2004 году как семейный автомобиль для рынков Азии. Третье поколение модели дебютировало в 2022 году и получило семиместный салон с более выраженной ориентацией на семейную эксплуатацию. В 2026 году Toyota готовит обновление нынешней версии после примерно четырех лет выпуска.

Одной из главных новинок реформенного минивэна, по слухам, станет переработанная решетка радиатора. Также ожидаются новые светодиодные фары и передний бампер с более спортивным оформлением. Нижняя часть бампера получит матовую серебристую защитную накладку, а общий дизайн передка станет более брутальным.

Внешность тестового автомобиля будет напоминать нынешний Toyota Hilux, что преобразит дизайн семейного минивэна и придаст ему более внедорожный характер.

Интерьер актуальной версии Toyota Innova

Изменения затронут в том числе салон. Нынешняя версия оснащается 7-дюймовой цифровой приборной панелью и центральным сенсорным экраном диагональю 10,1 дюйма. Мультимедийная система поддерживает беспроводные Apple CarPlay, Android Auto и T-Connect.

Центральный дисплей на тестовом автомобиле был закрыт камуфляжем, что намекает на то, что Toyota готовит экран большего размера, хотя его точные характеристики пока не раскрываются.

Схема салона останется прежней – 2+2+3. В более дорогих комплектациях предусмотрены раздельные кресла второго ряда с электрическими регулировками и подставками для ног.

Среди других элементов оснащения заявлены панорамная крыша с электроприводом и беспроводные зарядные устройства. Обновление также может принести более качественные материалы отделки и дополнительные функции, направленные на повышение комфорта.

Силовая гамма, судя по имеющейся информации, останется без серьезных изменений. Innova продолжит предлагаться с 2-литровым атмосферным бензиновым двигателем и 2-литровой гибридной установкой.

Гибридная версия работает в связке с трансмиссией E-CVT. Ее суммарная мощность составляет 186 л.с., а заявленный средний расход топлива достигает 20,8 км/л (4,8-литра на 100 километров пути).

Недавно японская пресса выпустила статью на тему потенциального выпуска еще одного минивэна Toyota. Он, в отличие от той же Innova, должен был составить конкуренцию Mitsubishi Delica, но по неизвестным причинам так и не встал на конвейер в серийном виде.