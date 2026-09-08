Внедорожный концепт Toyota X-Van Gear для борьбы с Mitsubishi Delica: по-прежнему без серийной версии

Концепт-кар Toyota X-Van Gear

Сегмент внедорожных минивэнов является лакомым кусочком для многих автопроизводителей благодаря тому, что в нем практически отсутствует конкуренция. Единственным представителем этого класса, который остается на слуху, является Mitsubishi Delica. Нечто подобное по формату под названием X-Van Gear представила в качестве концепта Toyota в 2023 году, но спустя три года после премьеры прототипа автомобиль так и не добрался до конвейера.

Концепт X-Van Gear появился на Japan Mobility Show 2023 как попытка объединить два разных автомобильных формата. Toyota Auto Body описывала его как машину, сочетающую простор пассажирского минивэна с активным характером внедорожника.

Длина кузова составила 4695 мм – столько же, сколько у актуальных Toyota Noah и Voxy. Ширина концепта достигла 1820 мм, а высота – 1855 мм. В салоне разработчики предусмотрели три ряда сидений и шесть посадочных мест.

По сравнению с Noah и Voxy с передним приводом X-Van Gear оказался на 90 мм шире и на 40 мм ниже. Внутреннее пространство также получило необычные пропорции: длина салона составила 2965 мм, ширина – 1550 мм, высота – 1340 мм.

Таким образом, внутреннее пространство оказалось длиннее Noah/Voxy на 160 мм и шире на 80 мм, но ниже на 65 мм. Концепция была рассчитана на людей с разными сценариями использования автомобиля.

Концепт-кар Toyota X-Van Gear

Внешность X-Van Gear заметно отличалась от обычных минивэнов. Почти вертикальное лобовое стекло сочеталось с горизонтальным капотом, а расширенные колесные арки, крупные бамперы с отделкой под смолу и большие колеса придавали автомобилю более внедорожный вид.

Передняя часть получила узкие фары и горизонтальную световую композицию. В результате привычная стилистика Voxy была переосмыслена в сторону более брутального автомобиля.

Одной из самых необычных особенностей стала крупная боковая дверь со стороны пассажира. Она выполнена без центральной стойки: передняя часть открывается распашным способом, а задняя – сдвигается. Благодаря этому сбоку формируется широкий проем, через который можно загружать велосипеды и длинные предметы, включая рыболовные снасти.

Интерьер концепта больше напоминал гостиную, чем традиционный автомобильный салон. Внутри были установлены диванные сиденья, использованы яркие цвета и предусмотрена большая стеклянная крыша.

Всего разработчики предусмотрели шесть вариантов трансформации салона. Среди них есть компоновка с развернутым пассажирским креслом и вариант, при котором второй ряд можно использовать как стол.

Идея сочетания практичности минивэна с внедорожной стилистикой вызвала заметный интерес после премьеры как со стороны СМИ, так и среди потенциальных покупателей. Впрочем, спустя почти три года Toyota так и не объявила о коммерциализации X-Van Gear, несмотря на то, что все это время ходили слухи о потенциальном запуске машины в производство.

Тем временем, пока в «Тойоте» раздумывают о судьбе концепт-кара Mitsubishi активно работает над следующим поколением Delica (D:6), которое обещает оказаться крупнее, технологичнее и дороже предшественницы.