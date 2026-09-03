Новый Mitsubishi Pajero будет стоить дешевле Toyota LC Prado

Новый Mitsubishi Pajero 2026

Mitsubishi раскрыла цены и комплектации нового Pajero для австралийского рынка, где первые автомобили появятся в декабре 2026 года. Базовая версия нового рамного внедорожника стоит 68 тысяч 490 долларов, а за топовый GSR придется заплатить 84 тысячи 990 долларов. Таким образом, Pajero оказался заметно дороже Ford Everest и Isuzu MU-X, хотя до цены Toyota Prado все же не дотянул.

Напомним, официальная премьера внедорожника состоялась вчера, 2 сентября. Машину показали как на официальных изображениях, так и вживую. Кроме того, на презентации был представлен автомобиль с необычным внедорожным оснащением со шноркелем, защитой передней части кузова и экспедиционным багажником.

За новый Pajero GLS с пятью местами в Австралии будут просить 68 тысяч 490 долларов (почти 6 млн рублей). Доплата за третий ряд составляет 1500 долларов, поэтому семиместная версия стоит 69 тысяч 990 долларов (6,1 млн российских рублей по текущему курсу).

Комплектация Exceed оценивается в 79 тысяч 990 долларов (без малого 7 млн рублей), а самая дорогая GSR – в 84 тысячи 990 долларов (примерно 7,4 млн рублей). Toyota LC Prado, для сравнения, в Австралии стоит от 73 тысяч 200 долларов, Ford Everest – с 58 тысяч 990 долларов, а Isuzu MU-X – с 49 тысяч 900 долларов.

Новый Pajero создан в Таиланде на той же производственной базе, что и пикап Triton. Автомобиль получил рамную конструкцию, причем Mitsubishi существенно переработала шасси по сравнению с Triton. Колесная база составляет 2870 мм – на 260 мм меньше, чем у пикапа, а сама рама получила более толстые боковые элементы и дополнительные поперечные усилители.

По сравнению с прежним Pajero Sport новый внедорожник стал примерно на 100 мм длиннее, шире и выше. При этом сохранена трехрядная семиместная компоновка. Максимальная масса буксируемого прицепа с тормозами достигает 3500 кг, что на 400 кг больше показателя Pajero Sport и на 500 кг превышает возможности прежнего Pajero. Для помощи при буксировке предусмотрена система Trailer Launch Assist, которая распознает раскачивание прицепа и корректирует мощность и торможение отдельных колес.

Под капотом установлен 2,4-литровый четырехцилиндровый турбодизель 4N16. В отличие от битурбированной версии двигателя на Triton, для Pajero используется один турбокомпрессор. Мощность составляет 204 л.с., а крутящий момент достигает 480 Нм. По этим показателям новый Pajero превосходит как прежний Pajero Sport, так и старый Pajero с 3,2-литровым дизелем, развивавшим 190 л.с. и 441 Нм.

Двигатель соответствует нормам Euro 6d и оснащен системой рециркуляции отработавших газов, интеркулером с водяным охлаждением, системой AdBlue и электрическим вентилятором системы охлаждения. Расход топлива пока не объявлен.

Вместо шестиступенчатого автомата Triton новый Pajero получил модернизированную восьмиступенчатую коробку передач. Все версии также оснащаются понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала. Система Super Select II предлагает режимы 2H, 4H, 4HLc и 4LLc, а Super-All Wheel Control дополняется семью настройками движения – Normal, Eco, Gravel, Snow, Mud, Sand и Rock.

Запас хода на одной заправке пока оценить нельзя, поскольку Mitsubishi не раскрыла расход топлива, но объем топливного бака составляет 80 литров. Для AdBlue предусмотрен отдельный 17-литровый бак.

Салон нового Pajero получил более дорогую архитектуру, чем у прежнего Pajero Sport. В базовом GLS установлены 12,3-дюймовые экран мультимедийной системы и цифровая приборная панель. У комплектаций Exceed и GSR диагональ центрального дисплея увеличена до 14,3 дюйма. Все версии получают беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, систему Mitsubishi Connect и порты USB-C с мощностью зарядки до 27 Вт.

В приборной панели сохранена стилистическая отсылка к фирменному Multi Meter Pajero. Специальный режим для бездорожья способен выводить данные альтиметра, инклинометра, компаса и системы активного контроля рыскания.

Второй ряд сидений перемещается на 150 мм, что позволяет регулировать пространство для ног и облегчает доступ к третьему ряду. Объем багажника за последним рядом составляет 519 литров по методике VDA, еще 10 литров предусмотрено в подпольном пространстве. Электропривод двери багажника входит в стандартное оснащение всех комплектаций.

В комплектации GLS используются водостойкие тканевые сиденья, Exceed получает кожаную отделку, а GSR отличается двухцветным салоном и панорамным люком. В более дорогих версиях также доступны вентиляция передних сидений, электрорегулировки, подогрев заднего ряда и аудиосистема Yamaha Ultimate Dynamic Sound с 12 динамиками.

Стандартное оснащение безопасности включает восемь подушек, автономное экстренное торможение, мониторинг слепых зон, контроль внимания водителя, распознавание дорожных знаков и систему контроля давления в шинах. Также предусмотрены адаптивный круиз-контроль, помощь при удержании в полосе, система кругового обзора Multi Around View Monitor и система MiPilot.

В будущем линейка получит гибридную силовую установку – ее появление подтверждено на 2030 год. Пока же все три версии нового Pajero будут предлагаться с дизельным двигателем и системой Super Select II.