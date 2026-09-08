Новый Kia Carnival на неофициальных изображениях

Рендер следующего поколения Kia Carnival (2027)

Кроссвэны по-прежнему пользуются высоким спросом во всем мире, а это значит, что популярная модель Kia Carnival без покупателей не останется. Более того, корейцы активно работают над ее следующей генерацией, которая обещает показать себя в ближайшие годы. Накануне в сети появились неофициальные изображения, на которых авторы показали возможный облик обновленного минивэна.

Carnival впервые появился в модельном ряду Kia в 1998 году как крупный минивэн марки. Его четвертое поколение дебютировало в 2020 году и получило новый дизайн с более выраженными чертами кроссовера. В 2023 году Kia представила обновленную версию такого «Карнивала». Сейчас инженеры компании занимаются созданием пятой генерации этой модели, которую могут ждать революционные изменения по сравнению с предшественницей.

Рендер следующего поколения Kia Carnival (2027)

На опубликованных рендерах, созданных независимым художником с ником «AutoYa», Carnival получил полностью переработанную переднюю часть. В ее оформлении авторы использовали стилистические решения, напоминающие актуальный Kia Sportage.

Рендер следующего поколения Kia Carnival (2027)

Компьютерные изображения демонстрируют автомобиль с разных ракурсов, позволяя рассмотреть предполагаемые изменения не только спереди, но и в других частях кузова. Что еще интереснее – на рендерах представлен даже интерьер будущего минивэна, который, как и экстерьер, пережил крупные изменения в сравнении с предшественником, став гораздо более современным и технологичным.

Рендер следующего поколения Kia Carnival (2027)

О чем сейчас остается только догадываться, так это о том, какие технические изменения ждут этот кроссвэн в новом поколении. Актуальный Carnival в Южной Корее сейчас оснащается как гибридной силовой установкой на базе 1,6-литрового мотора T-GDI (мощностью 180 лошадиных сил), так и бензиновым атмосферным двигателем V6 на 294 «сил». Ассистирует обоим классическая автоматическая коробка передач (в случае с первым мотором это 6-скоростная АКПП, а со вторым – 8-диапазонная трансмиссия).

С лета этого года у Kia Carnival в Южной Корее есть вариант с высокой крышей (так называемая версия High Roof). Скорее всего, такая модификация будет доступна и для его следующего поколения, хотя и не сразу.

Премьера реформенного корейского кроссвэна может состояться до конца 2027 года.

Ранее в открытом доступе появились спекулятивные рендеры еще одной известной модели Kia, готовящейся к обновлению. Речь идет о седане D-класса K5. Машина, напрямую конкурирующая с Toyota Camry и Honda Accord, может примерить дизайн в стиле электрической линейки компании EV, а также сохранит родственную связь с Hyundai Sonata.