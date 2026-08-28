Новый Kia K5 показан на спекулятивных рендерах

Рендер: AutoYa.info

Как может выглядеть следующий Kia K5, если корейский седан получит новое поколение в ближайшие годы? Независимые дизайнеры уже представили свое видение нового поколения этой модели, которая, предположительно, сохранит связь с Hyundai Sonata, но получит собственный дизайн.

Kia K5 носит это название на большинстве рынков с 2010 года, хотя история модели восходит к семейству седанов Kia Optima. Нынешнее поколение K5 представили в 2019 году. Модель занимает место среднеразмерного седана в линейке Kia и традиционно связана с Hyundai Sonata, разделяя с ней общую техническую основу на отдельных этапах развития.

Каким может стать новый K5

Рендер: AutoYa.info

Нынешний Kia K5 дебютировал в 2019 году, а в конце 2023-го прошел обновление. Теперь YouTube-канал AutoYa решил не ждать официальной премьеры новой генерации этой модели и представил собственный вариант внешности седана, который может появиться в 2027 или 2028 году.

Рендеры не являются официальными изображениями и представляет независимую дизайнерскую интерпретацию. Поэтому внешность серийной модели, если она действительно появится, может заметно отличаться от показанного варианта.

Рендер: AutoYa.info

По задумке авторов изображений, новый K5 сохранит традиционную связь с будущим Hyundai Sonata, но получит самостоятельный дизайн. Кроме того, седан может стать крупнее по сравнению с нынешней моделью. Создатели рендеров связывают такую тенденцию с развитием новых Kia Sportage и Hyundai Tucson.

Официальных технических характеристик будущего K5 пока нет. Также отсутствуют даже предварительные данные о двигателях и коробках передач, так что говорить об этой стороне модели пока преждевременно.

Новая мультимедийная система

Одним из возможных нововведений может стать мультимедийная система Pleos Connect. По информации корейских СМИ, Hyundai Motor Group постепенно внедряет ее на новых моделях. Первым автомобилем с такой системой на домашнем рынке стал Hyundai Grandeur.

Ожидается, что аналогичное оснащение со временем появится и на моделях Kia. Может ли Pleos Connect достаться будущему K5, пока доподлинно неизвестно, но с большой долей вероятности машина получит эту систему в своей свежей генерации.

Российские перспективы

Сейчас новые Kia K5 массово продаются в России параллельными импортерами и серыми автосалонами. Разброс цен на машины 2026 года велик и начинается от 2,7 млн рублей, достигая отметки в 4,9 млн рублей. С выходом нового поколения этого седана он быстро доберется до нашего рынка, но, скорее всего, это вновь будут неофициальные поставки, а машины, завезенные альтернативными схемами.