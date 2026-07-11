Dacia превратит Stepway в отдельный кроссовер: он станет конкурентом Toyota Yaris Cross

Компания Dacia планирует серьезно пересмотреть свою модельную линейку. Как сообщает французское издание L’Auto Journal, уже в ближайшие годы Stepway перестанет быть внедорожной версией хэтчбека Sandero и превратится в самостоятельный компактный кроссовер.

Впервые название Stepway появилось в 2009 году вместе с кросс-версией Sandero. Со временем именно эта модификация стала самой популярной в семействе – сегодня на нее приходится более половины всех продаж Sandero. Именно высокий спрос, по данным французских СМИ, и подтолкнул Dacia к созданию отдельной модели.

По предварительной информации, новый Stepway выйдет в сегмент компактных кроссоверов длиной около 4,1–4,2 метра. Таким образом, он расположится между Sandero и Duster и станет прямым конкурентом Toyota Yaris Cross, Jeep Avenger, Renault Captur и других моделей класса B-SUV.

Судя по первому рендеру (иллюстрация к этому материалу), машина получит современный фирменный стиль марки, который уже проявил себя в свежей генерации Duster и новом кроссовере Bigster. При этом дизайнеры Dacia не будут слепо следовать этой концепции и внесут в экстерьер нового компактного «паркетника» ряд характерных изменений, в том числе в области светотехники.

Ожидается, что автомобиль дебютирует ориентировочно в 2028 году. До этого Dacia намерена представить новое поколение электромобиля Spring, премьера которого должна состояться в конце 2026-го или начале 2027 года.

В основу будущего Stepway, как сообщается, ляжет платформа RGMP-Small. Она позволит использовать сразу несколько типов силовых установок.

В линейку могут войти версии с заводским газобаллонным оборудованием (LPG), гибридные модификации и полностью электрический вариант. При этом обычной бензиновой версии, по предварительным данным, в гамме не будет.

Не исключено также появление полноприводной модификации, что станет еще одним отличием нового Stepway от нынешнего Sandero Stepway.

Пока проект остается неофициальным, а в самой Dacia эту информацию не комментирует. Однако, если сведения французских журналистов подтвердятся, бренд получит еще один самостоятельный кроссовер, который поможет закрыть нишу между городским хэтчбеком и более крупным Duster.