В Германии продают Lada Niva-снегоуборщик за 3,6 млн рублей

Lada Niva из Германии, переделанная в снегоуборщик

В Германии на продажу выставили классическую Lada Niva, превращенную в полноценную снегоуборочную машину. Автомобиль зарегистрирован в 2022 году, но за все время проехал всего 10 км. Главным элементом переделки стал гидравлический отвал шириной 1,8 метра с управлением из салона.

Напомним, Lada Niva появилась в 1977 году как компактный полноприводный внедорожник с несущим кузовом. За годы производства модель неоднократно модернизировалась, сохранив узнаваемую конструкцию и название. Современная Niva Legend остается развитием первоначальной концепции автомобиля. В Европу такие машины преимущественно были завезены до 2022 года.

Выставленная машина находится в немецком городе Флото. Согласно объявлению на известном европейском классифайде, после регистрации в 2022 году она фактически не использовалась и все время оставалась на территории автосалона.

Передняя часть Niva получила гидравлический снегоуборочный отвал шириной 1,8 метра. Механизм позволяет управлять положением оборудования непосредственно из салона, превращая внедорожник в специализированную машину для уборки снега.

Для работы с дополнительной нагрузкой автомобиль оборудовали усиленными пружинами. Также установлены передние и задние подкрылки, тягово-сцепное устройство и выполнена подготовка под аудиосистему.

Отдельное внимание было уделено защите кузова, чтобы в условиях европейского климата российский внедорожник быстро не превратился в груду ржавчины. Скрытые полости обработаны специальным антикоррозийным составом.

Утверждается, что все внесенные изменения зарегистрированы в документах и прошли оформление через немецкую организацию TÜV, поэтому при прохождении плановых техосмотров у нового владельца не должно возникнуть никаких проблем.

Пробег автомобиля составляет всего 10 км. Продавец оценивает необычную Lada Niva в 35 тысяч 900 евро, что по текущему курсу соответствует примерно 3,6 млн рублей. Для сравнения, за примерно те же самые деньги в России сейчас продаются многие современные китайские компакт-кроссоверы: от Haval до Chery и Geely.

Накануне нам удалось обнаружить в продаже в Германии еще один необычный автомобиль на базе «Нивы» – экстремальный пикап Niva Zubr, который адаптировали для поездок на охоту и рыбалку. Стоимость такой машины с пробегом всего 1410 км составила 34 тысячи евро, что при пересчете на российскую валюту эквивалентно сумме в 3,4 млн рублей.