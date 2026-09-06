Экстремальную Lada Niva Zubr для охотников и рыбаков продают в Германии за 3,4 млн рублей

Lada Niva Zubr, выставленный на продажу в Германии

Российские автомобили уже давно не являются экзотикой на европейском авторынке, даже несмотря на санкции и сложные схемы импорта таких машин в страны Евросоюза. Один из таких примеров мы обнаружили недавно в ходе мониторинга их классифайдов. В Германии выставили на продажу необычную Lada Niva Zubr, подготовленную для путешествий, охоты и рыбалки.

Автомобиль 2022 года выпуска представляет собой экстремально доработанную версию классической Niva с кузовом пикап и получил целый набор внедорожного оборудования. За машину с пробегом 1410 км продавец просит сумму в 34 тысячи евро.

Lada Niva Zubr – это специальная версия Niva, созданная для эксплуатации вне асфальта и путешествий. Автомобиль получил кузов пикап и расширенный набор внедорожного оборудования. Версия предлагается как индивидуальный проект, а выставленный в Германии автомобиль продавец называет единственным экземпляром.

Задняя часть автомобиля оборудована грузовой платформой из черного рифленого металла. По бокам размещены транспортировочные ящики, один из которых дополнен сиденьем. Для работы на бездорожье предусмотрена электрическая лебедка, установленная на переднем бампере.

Список оборудования продолжают светодиодные фары, дневные ходовые огни и рабочие фонари на крыше с дистанционным управлением. Салон отделан черной кожей со стеганым рисунком в виде клетки, а вместо стандартного рулевого колеса установлен спортивный руль MOMO диаметром 350 мм.

В оснащение также входят аудиосистема и большой дисплей. Судя по описанию продавца, автомобиль создавался как единственный экземпляр для путешествий, охоты и рыбалки.

Стоимость Lada Niva Zubr в Германии составляет сумму, эквивалентную 3,4 млн рублей в пересчете с указанной продавцом цены. Для сравнения, это практически сопоставимо в России с ценой популярных новых китайских кроссоверов, таких как Haval Dargo и аналогичных по формату.

Этим летом мы также рассказывали, что в Германии выставили на продажу фургон УАЗ «Буханка» с внедорожными доработками. 4-летнюю машину с пробегом всего 31 тысяча км оценили в 23 тысячи евро, что эквивалентно сумме в 2,3-миллиона рублей по действующему валютному курсу.