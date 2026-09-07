Toyota Land Cruiser и Prado получили новое противоугонное устройство

Toyota Land Cruiser Prado (J250)

Автомобили Toyota Land Cruiser являются одними из самых популярных среди автоугонщиков. В прошлом году мы писали о том, что в Японии преступники открыли настоящую охоту на такие машины, а показатель их воровства вырос с 14,7 автомобилей на каждые 100 до 27,5 авто. Аналогичная проблема затрагивает и Австралию, где Land Cruiser входит в ТОП самых угоняемых машин страны. Бороться с этим решило местное подразделение японского автопроизводителя.

Toyota Australia представила дополнительный иммобилайзер для Land Cruiser 300 и Land Cruiser Prado 250 на фоне роста числа угонов автомобилей марки. Новая система требует для запуска двигателя не только штатный ключ, но и отдельный брелок безопасности. Оригинальный аксессуар вместе с установкой стоит 1735 австралийских долларов (около 105 тысяч рублей по сегодняшнему курсу), а монтаж занимает около пяти часов.

Новый иммобилайзер разработан специально для Land Cruiser 300 Series и Prado 250 Series. Устройство предлагается в качестве оригинального аксессуара Toyota и устанавливается примерно за пять часов.

Система включает основной и запасной брелоки безопасности. Для запуска двигателя владельцу потребуется иметь при себе такой брелок вместе с оригинальным ключом автомобиля. Дополнительным визуальным элементом служит подсветка рулевой колонки и специальная наружная наклейка, указывающая на наличие системы.

Специальные брелоки Toyota Land Cruiser

В Toyota Australia объясняют появление аксессуара ростом числа угонов автомобилей в стране. Land Cruiser относится к числу популярных целей преступников, а аналогичная проблема затрагивает RAV4 и пикап Hilux.

По словам представителей компании, новый иммобилайзер предназначен прежде всего для уже находящихся в эксплуатации автомобилей. В Toyota также рассматривают возможность установки дополнительных иммобилайзеров на другие модели, однако конкретный список пока не раскрывается.

В январе 2026 года Toyota Australia добавила в каталог аксессуаров еще одно средство защиты – противоугонный замок для рулевого колеса. Его первоначальная стоимость составляла 200 австралийских долларов, позднее цена выросла до 210 долларов.

Новые меры принимаются на фоне роста числа автомобильных краж в стране, особенно в штате Виктория. Toyota связывает проблему в том числе с использованием преступниками сложного оборудования для доступа к электронным системам автомобилей и обхода штатных средств защиты.

В некоторых случаях злоумышленники также отключают функции отслеживания местоположения автомобиля через Toyota Connected Services. Для владельцев угнанных машин компания заявила о приоритетном предоставлении подменных автомобилей.