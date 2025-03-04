Угонщики в Японии открыли охоту на внедорожники Toyota Land Cruiser

Автомобили Toyota часто занимают первые строчки во всевозможных рейтингах продаж, надежности и удовлетворенности владельцами, однако хорошие результаты компании негативным образом сказываются на их привлекательности для преступников.

Японская ассоциация страхования, ежегодно собирающая данные об угонах машин с 2000 года, опубликовала результаты прошлого года. Автомобилем, за которым местные угонщики охотились все прошлые 12 месяцев оказался Toyota Land Cruiser. Причем в последнее время количество украденных внедорожников резко выросло.

Toyota Land Cruiser 250 (Prado)

Если ранее на долю Land Cruiser в Японии приходилось примерно 14,7-машин на каждые 100 угонов в стране, то теперь этот показатель подскочил до 27,5 автомобилей. Это означает, что среди каждых четырех, угнанных в Японии машин, одна является «Ленд Крузером».

Что касается остальных представителей этого анти-ТОПа, то следом за популярным внедорожником Toyota расположился минивэн Alphard, гибрид Prius и премиальный Lexus LX.

Toyota Land Cruiser 250 (Prado)

Пятое место досталось Lexus RX, а шестое Toyota Crown. В то время как минивэны Toyota Hiace и Vellfire, а также седан Lexus LS и минивэн Voxy замкнули первую десятку.

Общее количество автоугонов в Японии за 2024 год составило 2 тысячи 499 случаев. 670 из которых пришлось именно на внедорожники Land Cruiser.