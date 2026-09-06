Серийный Nissan Terrano впервые показал себя на дорожных тестах

Прототип нового Nissan Terrano 2027

Nissan готовится расширить свою линейку внедорожников старым именем Terrano. Накануне на дорожных испытаниях заметили серийный Nissan Terrano, который оказался очень похож на концепт с подключаемой гибридной силовой установкой, представленный на автосалоне в Пекине в апреле этого года.

Напомним, Nissan Terrano впервые появился в 1986 году как рамный внедорожник, известный на отдельных рынках также под другими обозначениями. Второе поколение модели дебютировало в 1995 году и выпускалось до середины 2000-х годов. Позднее имя Terrano использовалось для кроссоверов на некоторых рынках (в том числе в России), однако теперь Nissan может вернуть его к исходной концепции полноценного внедорожника.

Прототип нового Nissan Terrano 2027

Судя по внешности тестового автомобиля, серийная модель сохранит угловатые пропорции концепта, но лишится части его экстремального внедорожного декора.

К примеру, на тестовом внедорожнике пока нет дополнительных фар на крыше и капоте, экспедиционного багажника и крупных внедорожных шин, которые присутствовали на выставочном прототипе.

Еще интереснее выглядит техническая сторона проекта. Ожидается, что возрожденный Terrano будет рамным внедорожником на китайской платформе Nissan Frontier Pro / Dongfeng Z9. По слухам, Nissan предстоит отвечать за разработку шасси, систем безопасности и внедорожных характеристик, тогда как Dongfeng возьмет на себя работу над гибридными технологиями машины.

Первым рынком для подключаемого гибрида, вероятно, станет Китай. Начало продаж там ожидается в начале 2027 года. В дальнейшем версии с ДВС и гибридными силовыми установками могут появиться на рынках Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

Это не единственный внедорожник Nissan, который готовят к премьере в ближайшее время. В этом году были подтверждены планы по запуску в серийное производство модели Xterra.

Машина также будет представлять собой рамный внедорожник, но уже на собственной платформе компании, которому предстоит схлестнуться за покупателей в высококонкурентном сегменте, где сейчас правят бал Toyota 4Runner, Jeep Wrangler и Ford Bronco.