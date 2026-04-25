Возрожденный Nissan Terrano будет хардкорным внедорожником с гибридным двигателем

Михаил Романченко
В Пекине представили преемника легендарного внедорожника Nissan

Внедорожник Terrano долгое время входил в модельную линейку японского автопроизводителя Nissan, но впоследствии трансформировался в классический кроссовер, который затем сняли с производства. Но теперь, похоже, его ждет вторая жизнь. Причем в оригинальном амплуа – хардкорный вездеход.

Анонс машины состоялся на автосалоне в Пекине, где машина предстала в брутальном внешнем виде с системой полного привода и подключаемой гибридной трансмиссией.

Пока речь идет исключительно о концепции, на что намекают экстремальные визуальные и конструктивные решения вроде очень высокого дорожного просвета и футуристичной оптики.

Автомобиль будет спроектирован на собственном рамном шасси, которое должно вернуть Terrano его легендарные внедорожные качества.

Ключевым моментом этого проекта станет установка под капот машины подключаемого гибридного силового агрегата. Его полные технические характеристики не раскрываются, но между новым Terrano и пикапом Frontier Pro PHEV точно будет связь.

В последнем 1,5-литровый бензиновый турбомотор сочетается с электродвигателем, который, в свою очередь, интегрирован в трансмиссию. Максимальная мощность такой связки составляет 402 лошадиные силы и 800 Нм крутящего момента. За счет аккумулятора емкостью 33 кВт/ч пикап Nissan Frontier Pro преодолевает 135 километров исключительно на электротяге по китайскому циклу CLTC.

Ожидается, что будущий Nissan Terrano PHEV будет использовать ту же самую основу, что и его родственник. За счет коротких свесов и честной системы 4WD машина может стать одним из самых продвинутых внедорожников в своем классе. 

Его выпуском, разумеется, если проекту дадут «зеленый свет», займется совместное предприятие Nissan и Dongfeng в «Поднебесной».

