Новый брутальный внедорожник Nissan Xterra показали на реалистичных рендерах

Рендер серийной версии нового Nissan Xterra

Nissan готовит возвращение Xterra на американский рынок спустя более десяти лет после ухода модели. Новое поколение станет частью семейства из пяти рамных автомобилей и получит бензиновую и гибридную силовые установки, а его выход на рынок США ожидается в конце 2028 года.

Nissan Xterra впервые появился в 1999 году и создавался как более доступный внедорожник с выраженной ориентацией на активный отдых. Второе поколение дебютировало в 2004 году и выпускалось до 2015 года, после чего модель исчезла с американского рынка. Теперь Nissan готов вернуть название Xterra в совершенно новом формате, снова связав его с рамной конструкцией и внедорожной направленностью.

Xterra возвращается к рамной конструкции

Nissan представила будущий Xterra в апреле 2026 года в рамках долгосрочной стратегии развития. Компания назвала модель частью семейства «Heartbeat» и подчеркнула ее связь с рамной конструкцией, прочностью и приключенческим характером. Всего новое семейство должно включить пять рамных автомобилей с силовыми установками V6 и V6 Hybrid.

Пока Nissan показала только переднюю часть внедорожника. Официальный тизер демонстрировал высокий капот, широкую переднюю часть, три янтарных габаритных огня в верхней части решетки и вертикальные световые элементы по краям. На основе этих деталей создан неофициальный рендер, показывающий возможный облик автомобиля целиком.

Рендер серийной версии нового Nissan Xterra

На иллюстрациях (рендеры выше) Xterra получил квадратные крылья, массивную черную защитную облицовку, крупные внедорожные шины, рейлинги на крыше и практически плоскую линию крыши. Ранее Nissan также показала силуэт будущей модели с запасным колесом в задней части. Предполагается наличие большого заднего спойлера.

Интерьер пока не раскрыт. В представлении будущей модели предполагается практичный двухрядный салон с пятью местами, вместительными отсеками для хранения и элементами управления, рассчитанными на эксплуатацию вне асфальта. В оснащение может войти крупный центральный экран и цифровая приборная панель с Android от Google.

Главная техническая особенность новой Xterra – возвращение рамной конструкции и появление гибридной версии. Nissan подтвердила силовые установки V6 и V6 Hybrid, однако конкретные характеристики пока не раскрыты. Ожидается, что бензиновая модификация появится первой, а гибридная последует за ней.

По предварительной оценке американских СМИ, цена Xterra в США должна составить менее 40 тысяч долларов за базовую версию (примерно до 3,4 млн рублей по текущему курсу). Гибридный вариант может оказаться дороже, но точная стоимость пока не объявлена.

Продажи нового поколения Xterra в США ожидаются в конце 2028 года. Производство планируется организовать на предприятии Nissan в Кантоне, штат Миссисипи.