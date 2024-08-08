Обновленная Tesla Model 3 стала… катафалком

Революция электромобилей также охватила похоронную индустрию, а Tesla Model 3 стала популярным выбором для переоборудования катафалков. Основываясь на успехе более ранних редизайнов Model S, обновленная Model 3 отныне адаптирована для перевозки не только живых, но мертвых.

Голландская фирма «Derks» представила катафалк Tesla Model 3, основанный на последней итерации этой электрической модели. Эта роскошная и экологичная альтернатива традиционным похоронным автомобилям оснащена просторным салоном и современными удобствами.

Хотя концепция электрического катафалка может показаться нетривиальной, она соответствует растущим предпочтениям потребителей в отношении устойчивого и экологически чистого выбора. Спрос на такие машины уже есть и продолжает расти в Европе, США и других странах.

В описании к проекту говорится, что бесшумная работа электромобиля создает непринужденную атмосферу, в которой можно с тишиной и комфортом отправиться в последний путь.

Цена катафалка на базе Tesla Model 3 составляет 118 тысяч 500 евро или 11 миллионов 200 тысяч рублей.