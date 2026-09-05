Kia Sportage следующего поколения показали на новом рендере

Рендер нового поколения Kia Sportage 2027

Kia Sportage следующего поколения постепенно раскрывается на дорожных испытаниях. Первые тестовые прототипы с небольшим количеством камуфляжа уже выехали на испытания. Зарубежная студия «Burlappcar» на основе шпионских снимков машины подготовила неофициальный рендер кроссовера, судя по которому он может стать крупнее и функциональнее нынешней модели, а также обзавестись внешним обликом в стиле свежего Telluride.

Первое поколение Kia Sportage появилось в 1993 году. Нынешняя, пятая генерация дебютировала в 2021 году, а в 2025 году модель пережила финальное обновление. Сейчас инженеры «Киа» работают над следующей итерацией своего SUV-бестселлера, обещающей ему крупные перемены в сравнении с предшественником.

Судя по рендеру, новый Sportage станет крупнее нынешнего автомобиля с акцентом на простор и практичность. Общая форма кузова при этом изменится в сторону более угловатых очертаний, а стилистическим ориентиром для кроссовера станет следующее поколение Telluride.

Передняя часть может получить светодиодную оптику в фирменной стилистике «Star Map». Такое оформление должно сделать автомобиль визуально более узнаваемым и придать ему современный футуристичный облик. Сзади ожидаются горизонтальные светодиодные фонари, визуально связанные с передней оптикой, но корму машины на рендере не показали.

Изменения также затронут и электронную часть автомобиля. Новое поколение Sportage, как ожидается, получит мультимедийную систему Pleos Connect на базе Android Automotive OS. Под крупным центральным сенсорным экраном предусмотрят физические кнопки, а интерфейс будет поддерживать многооконный режим, напоминающий управление смартфоном.

В состав системы также войдет голосовой помощник Gleo AI. Он предназначен для более интеллектуального управления функциями автомобиля и повышения удобства использования мультимедиа и других систем.

Силовая гамма нового Sportage будет в большей степени ориентирована на гибридные технологии. Кроссовер может получить современную двухмоторную систему TMED-II, способную прогнозировать дорожные условия и выбирать между режимами электромобиля и гибрида.

Вместе с ней предполагается использование 1,6-литрового бензинового турбодвигателя. Гибридная система должна одновременно улучшить динамические характеристики и топливную экономичность. Для подключаемой гибридной версии PHEV ожидается увеличение запаса хода на электротяге.

Не так давно мы рассказывали о том, что младший брат Kia Sportage – кроссовер Kia Seltos – добрался до российского авторынка по схемам альтернативного импорта. Машина второго поколения, главной отличительной чертой которой стал более агрессивный дизайн, предлагается покупателям по цене от 4,2 миллиона рублей.