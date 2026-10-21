Subaru готовит прощание с оппозитными двигателями в Европе: останутся только электромобили

Subaru может полностью прекратить продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на европейском рынке к концу 2027 года. Под сокращение попадут модели Outback, Forester, Crosstrek и Impreza, включая версии с мягкой гибридной системой e-Boxer. В линейке марки для Европы останутся электромобили, среди которых значатся Solterra, Uncharted и E-Outback.

Как сообщает немецкое издание Auto Motor und Sport со ссылкой на немецкий офис Subaru, решение связано с ужесточением экологических требований. Ожидается, что первым европейский рынок покинет Outback, а остальные модели с бензиновыми двигателями будут сняты с продажи в течение 2027 года. Впрочем, сроки могут различаться в зависимости от конкретно страны.

Главной причиной грядущих изменений называют переход к новым экологическим нормам Евро-7. Адаптация двигателей и повторная сертификация автомобилей потребуют от компании дополнительных затрат. Для производителя с относительно небольшим объемом продаж в Европе дальнейшее присутствие бензиновых моделей может стать экономически невыгодным. В результате под угрозу попадет одна из главных особенностей Subaru – его оппозитный двигатель.

Напомним, компания начала использовать четырехцилиндровые оппозитные моторы в 1966 году на модели Subaru 1000. Первый двигатель имел объем 977 куб. см и развивал 55 л.с. Позднее оппозитная компоновка стала одной из отличительных черт марки наряду с симметричным полным приводом, который появился в легковых автомобилях Subaru в 1972 году.

Компенсировать уход бензиновых моделей из Европы за счет полностью гибридных версий Crosstrek и Forester, доступных на других рынках, компания, очевидно, не собирается, так что поклонникам классических «Субару» в «Старом Свете» придется либо менять свои предпочтения, либо рассматривать варианты «трушных» Subaru исключительно на вторичном рынке.

Несмотря на неутешительные для европейских покупателей бренда новости, они не повлияют на присутствие оппозитных двигателей внутреннего сгорания Subaru на других рынках.

Более того, такие двигатели не только останутся в строю, но и будут улучшаться. Недавно компания запатентовала конструкцию полного распределительного вала со свободно вращающимся грузом внутри, который предназначен для уменьшения вибрации и снижения массы механизма.