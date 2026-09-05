«Внедорожный» Nissan X-Trail Rock Creek получил версию с кроватью для ночевок

Кемпер-версия Nissan X-Trail Rock Creek Multibed

Популярность формата кемперов стала настолько высокой, что на это не могли не отреагировать крупные автопроизводители. Так, к примеру, недавно Nissan расширил японскую линейку X-Trail новой версией Rock Creek MultiBed, рассчитанной на поездки за город и отдых на природе. Кроссовер получил трансформируемое заднее пространство, которое можно превратить в полноценное спальное место для двух человек.

Основой новой, особой версии стала специальная модификация X-Trail Rock Creek, которая отличается более брутальным оформлением передней и задней частей кузова. Кроссовер получил новую решетку радиатора, измененные бамперы, затемненные передние и боковые накладки, корпуса наружных зеркал и 19-дюймовые легкосплавные диски. Дополнительным визуальным элементом стали лавово-красные акценты на кузове.

Главное отличие исполнения MultiBed заключается в специальном комплекте Multibed, разработанном подразделением NMC, занимающимся спортивными и тюнинговыми проектами. Он позволяет преобразовать заднюю часть салона в просторную двуспальную кровать. При необходимости конструкцию можно разобрать, чтобы освободить пространство для перевозки багажа или других грузов.

Сиденья и элементы кровати выполнены из водонепроницаемых и дышащих материалов. Эта конструкция рассчитана на использование в разных сценариях: днем задняя часть салона остается практичным грузовым пространством, а на стоянке автомобиль можно быстро превратить в место для ночевки.

Силовая установка X-Trail Rock Creek MultiBed осталась стандартной. Кроссовер оснащен 1,5-литровой гибридной системой e-Power мощностью 213 л.с. В паре с ней работает полный привод e-4ORCE, а для движения по сложным покрытиям предусмотрен режим Off-road.

Дополняет внедорожное оснащение система кругового обзора с обзором на 360 градусов.

Между тем Nissan продолжает готовиться к официальному запуску нового Nissan X-Trail. Недавно машину без камуфляжа заметили в Штатах, где она будет продаваться под именем Rogue.

В продажу такие кроссоверы поступят до конца 2026 года. Появится ли у них со временем внедорожная модификация Rock Creek, как у актуальной модели, пока неизвестно. Также пока непонятно, можно ли будет рассчитывать на комплект доработок Multibed, который способен превратить этот семейный SUV в аскетичный кемпер для ночевок в дальней дороге.